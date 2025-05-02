私家車陸路離境稅有斡旋空間？　陳恒鑌：相信政府聽到社會聲音

本年度《財政預算案》提出研究向陸路關口離境的私家車開徵邊境建設費，引起爭議，社會有聲音認為此舉影響大灣區融合。經一輪醞釀後，財政司司長陳茂波在立法會審議《財政預算案》時表示，會慎重考慮後再決定。立法會交通事務委員會委員、民建聯議員陳恒鑌表示，相信政府聽到社會不同聲音，他又指，《預算案》僅表示會研究相關措施，認為並非一定收取200元，亦並非一定按次收費。



政府發表財政預算案，當中提及研究向私家車徵收200元的陸路離境稅。（夏家朗攝）

預算案提研究 預料最快明年開始徵收稅款

政府面對龐大財赤，加大力度開源節流。《財政預算案》提出研究向陸路關口離境的私家車開徵邊境建設費。公佈當日，政府消息人士表示，去年截至11月有900萬架次車輛經陸路口岸進出香港，即單向車流約450萬架次。以此推算，如果收取200元私家車邊境稅，每年可帶來10億元的收入。不過實際收費及收費系統設置仍需研究，前提是不影響司機出行意欲，預料最快明年開始收取稅款。

不過，社會有不少聲音質疑，新稅加上來回港珠澳大橋收費，一次出行要超過500元，難免會影響車主出行意欲，對港車北上及計劃推行粵車南下帶來反效果，變相影響大灣區融合。

籌備多時的港車北上已經實施。

運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

陳美寶曾解話：政府提出相關措施經深思熟慮

預算案公佈後兩日，陳茂波被問及陸路離境稅會否影響香港與內地關係。他表示不認同，指假設平均每架私家車坐4個人，他們佔回內地整體人數大約一成半，大部分市民是用不同的交通工具北上：「因此我們認為會否因為這樣，兩地方面的融入受到影響？我們就認為不會。」

數日後，運輸及物流局局長陳美寶在電台節目解話，表示政府提出相關措施時，已經過深思熟慮，認為公眾無需太多猜想，運輸及物流局亦會有所承擔，認真研究如何收取費用。

對於有報道指相關措施不便灣區融合，陳美寶表示，港府一直推動兩地融合，如政府推出的港車北上便受市民歡迎，同時市民可透過高鐵、跨境巴士等途徑北上，相信大部分市民都不會受到影響。

民建聯陳恒鑌（黃浩謙攝）

陳恒鑌料政府聽到社會聲音 措施有調整空間

時隔兩個月後，再次談及該措施時，陳茂波態度有明顯轉變。他在立法會審議《財政預算案》時表示，會慎重考慮後再決定。

究竟是否有轉彎？立法會交通事務委員會委員、民建聯議員陳恒鑌接受查詢時表示，政府暫未再諮詢議員意見，但《預算案》發佈至今，社會對200元的私家車陸路離境稅有意見，包括擔心影響粵車南下、港車北上，相信政府都聽到。

陳恒鑌又指出，《預算案》措辭中，對200元的私家車陸路離境稅僅屬「研究」，並非一定實行，此外亦有很多不同收費方式及收費準則可以研究，認為最終未必一定收取200元，亦未必一定按次收費。