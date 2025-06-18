人才入境簽證費加價 孫玉菡料三個財年庫房進賬7億元
撰文：馮子健
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今年《財政預算案》提高各項人才及資本投資者入境計劃申請費至600元，獲批申請的簽證費由本來劃一收費230元，改為按簽證/入境證逗留期限提高至600元或1,300元不等。經民聯立法會議員盧偉國書面質詢政府，關注新收費下政府估算帶來的收入。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）回應指，估計新收費下未來三個財政年度每年收入約7億元，包括約2.5億元申請費及約4.5億簽證/入境證簽發費。
盧偉國：新簽證費對短暫來港工作人士影響大 促請豁免
盧偉國引述有意見指，新簽證費(逗留期限不超過180天)加上申請費，實際上是由230元增至1,200元，對於短暫來港工作的人士影響甚大，不利於「灣區文旅一盤棋」等文化旅遊政策目標的落實，促當局考慮為短暫來港工作人士減免相關簽證費用。
孫玉菡：簽證/入境證簽發費實施兩級制 收費水平合理
孫玉菡回應指，在一般就業政策和輸入內地人才計劃下 ，超過一半的獲批申請涉及短期/一次性項目為本的工作 ，例如會議和表演等簽證/入境證的逗留期限一般為180天或以下。
他考慮到相關情況，認為政府就簽證/入境證簽發費實施兩級制收費水平合理，已平衡各方面的考慮因素，包括「用者自付」原則及對相關申請者的影響，對於入境計劃所針對的人才和資本投資者來説亦屬可負擔的水平。
三個財政年度料有40萬宗入境計劃申請 收入約7億元
新收費下的收入估算方面，孫玉菡根據2023年初至2024年8月底的數據，估算2025/26至2028/29年三個財政年度內，每年將收到約40萬宗指定入境計劃各類型申請，並發出約34萬張逗留期限為181日或以上的簽證/入境證，逗留期限不超過180日的則有約26,000張。
他估計未來三個財政年度每年因新收費結構而產生的收入約為7億元，包括約 2.5 億元申請費及約 4.5 億簽證/入境證簽發費。
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