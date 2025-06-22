夏寶龍訪港｜與十八區區議會主席會面 赴土瓜灣再探訪社區客廳
撰文：潘耀昇 吳焜曜
出版：更新：
港澳辦主任夏寶龍訪港最後一日，今天（22日）與身兼區議會主席的十八區民政事務專員會面，中午探訪土瓜灣東華三院營運的「社區客廳」，逗留約20分鐘，預料傍晚離開香港。
夏寶龍與十八區區議會主席閉門會面
夏寶龍早上九時許乘專車到政府總部，出席會面的包括民政事務總署署長杜潔麗。區議會改制後，十八區民政事務專員身兼區議會主席，油尖旺區議會主席余健強、荃灣區議會主席區家盛、離島區議會主席楊蕙心等人先後到政總參與。
夏寶龍再到訪社區客廳 李家超、孫玉菡陪同
夏寶龍中午探訪土瓜灣東華三院營運「社區客廳」，了解設施及居民需要。行政長官李家超、中聯辦主任周霽、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱等陪同視察。
夏寶龍離開時向傳媒揮手
夏寶龍逗留約20分鐘離開，他與周霽上車前分別向傳媒揮手。孫玉菡、劉焱及機構負責人等揮手歡送夏寶龍上車。
去年二月，夏寶龍訪港亦曾到深水埗一個「社區客廳」了解運作情況，參觀設施。事後，孫玉菡引述夏寶龍認為「社區客廳」可應對劏房戶生活所需，並值得推廣，可實在地針對劏房戶痛點。
國安法五周年論壇｜夏寶龍致辭全文：以高水平安全護航高質量發展國安法五周年｜三司長回應夏寶龍講話 強調以安全促發展國安法五周年．拆局｜夏寶龍對香港提四項要求 指向同一關鍵詞國安法五周年｜夏寶龍明言一國兩制沒變 自由黨：深表認同夏寶龍訪港｜參觀國安展廳促匯聚國家好最大共識 到國安公署調研國安法｜夏寶龍引述反駁｢香港變內地｣論 一國兩制無變續國際交往國安法｜夏寶龍談修例風波｢說普通話被打｣ 一國兩制幾乎毀於一旦國安法五周年｜夏寶龍談被制裁官員：他們是英雄，我為他們點讚