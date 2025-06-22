夏寶龍訪港｜與十八區區議會主席會面　赴土瓜灣再探訪社區客廳

港澳辦主任夏寶龍訪港最後一日，今天（22日）與身兼區議會主席的十八區民政事務專員會面，中午探訪土瓜灣東華三院營運的「社區客廳」，逗留約20分鐘，預料傍晚離開香港。



港澳辦主任夏寶龍訪港最後一日，今天（22日）到政總與身兼區議會主席的十八區民政事務專員會面。（資料圖片／黃寶瑩攝）

夏寶龍與十八區區議會主席閉門會面

夏寶龍早上九時許乘專車到政府總部，出席會面的包括民政事務總署署長杜潔麗。區議會改制後，十八區民政事務專員身兼區議會主席，油尖旺區議會主席余健強、荃灣區議會主席區家盛、離島區議會主席楊蕙心等人先後到政總參與。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」，勞工及福利局局長孫玉菡（中）在場迎接。（吳焜曜攝）

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」。（吳焜曜攝）

夏寶龍再到訪社區客廳 李家超、孫玉菡陪同

夏寶龍中午探訪土瓜灣東華三院營運「社區客廳」，了解設施及居民需要。行政長官李家超、中聯辦主任周霽、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱等陪同視察。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」，與勞工及福利局局長孫玉菡握手。（吳焜曜攝）

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」，逗留約20分鐘離開，上車前向傳媒揮手。（吳焜曜攝）

夏寶龍離開時向傳媒揮手

夏寶龍逗留約20分鐘離開，他與周霽上車前分別向傳媒揮手。孫玉菡、劉焱及機構負責人等揮手歡送夏寶龍上車。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍探訪土瓜灣一個「社區客廳」，離開時孫玉菡及機構負責人等揮手歡送夏寶龍上車。（吳焜曜攝）

去年二月，夏寶龍訪港亦曾到深水埗一個「社區客廳」了解運作情況，參觀設施。事後，孫玉菡引述夏寶龍認為「社區客廳」可應對劏房戶生活所需，並值得推廣，可實在地針對劏房戶痛點。