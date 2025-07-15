麥美娟訪京拜會港澳辦新常任副主任徐啟方　匯報民青局工作

民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局代表團訪問北京，今日（7月15日）拜會了國務院港澳事務辦公室新任常務副主任徐啟方，匯報民青局在地區治理、青年發展、婦女事務等工作方面的最新進展和未來工作計劃。



徐啟方月初履新 國務院昨正式宣布其任命

麥美娟在社交網頁表示，她衷心感謝國務院港澳辦對民青局的支持與指導。徐啟方原任中共中央組織部副部長，月初調到港澳辦擔任常務副主任，分管日常工作，接替5月底來港擔任中聯辦主任的周霽。國務院在昨日正式宣布其新任命。

民政及青年事務局局長麥美娟今日（7月15日）與國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（右）會面。（政府新聞處）

民青局代表團會見宗教局及中央社工部官員

民青局代表團今日又分別與中共中央社會工作部副部長賀志亮和國家宗教事務局副局長王志剛會面，就基層治理工作及宗教事務交流，了解國家在這些方面的發展。

民政及青年事務局局長麥美娟今日（7月15日在中國科學院青年實習計劃開學禮中致辭。（政府新聞處）

此外，代表團出席了「中國科學院青年實習計劃」開學禮。該實習計劃為期六周，由民青局與中國科學院共同推進，旨在為香港青年提供以高端科研為主題的實習機會。希望實習生們通過此次計劃加深對科研工作的了解，成為未來為國家及香港科創事業貢獻力量的新起點。