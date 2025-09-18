施政報告推沙灘旅遊　李家超：希望有人說有冇搞錯？你竟然唔去？

周三發表的《施政報告》提到政府將重新檢視大球場定位，與啟德體育園發揮協同作用，又提到康文署會引入市場模式提升服務，包括指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。行政長官李家超今日（9月18日）在立法會答問會上解釋，沙灘也是很重要資源，例如歐洲有很多沙灘，沒有去過就等於沒有去過歐洲，他希望將來也有人說「有冇搞錯？你竟然唔去（香港沙灘）」。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

霍啟剛關注康文署引市場營運：大球場可否官商學共營？

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛在答問會上表示，認同《施政報告》提出康文署引入市場營運模式，認為此舉可以更好地落實「有為政府」結合「高效市場」要求，希望範圍可以再擴大。他提問，未來有否可能令香港大球場和市場更好地合作，探討官、商、學共營模式，令大球場長期營運？

李家超表示，好的意見一定吸納，但有些可能今年做、有些遲一點做。有關大球場如何釋放其價值，歡迎議員提出意見。他續指，場地的運用正好是香港多年來的瓶頸，表演、藝術、運動場地都曾面對這個問題，多年來政府都有努力解決，既然整個社會都認同場地重要，政府會認真考慮康文署場地釋放的做法。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛提問。（直播截圖）

李家超進一步表示，除了康文署場館，沙灘亦值得利用其價值，要盡量用好這些場地強調，政府要有改革的精神，不改革會失去更多，若在過程中有需要改善的地方，希望能收到意見。

談到沙灘旅遊，比如歐洲有許多沙灘，沒有到過沙灘就會讓人覺得沒有到過歐洲。我希望日後，有人會說：「你沒有到過香港某個沙灘嗎？有沒有搞錯？你竟然不去？」我們就是希望做到這點。 行政長官李家超

陸翰民盼加強宣傳「遊艇經濟」 李家超：泊位不足是樽頸

經民聯選委界議員陸翰民引述業界認為香港有優勢成為「亞洲遊艇樞紐」，提問能否借助經貿辦、駐內地辦、旅發局和貿發局一同宣傳「遊艇經濟」。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，經民聯立法會議員陸翰民提問。（直播截圖）

李家超回應指，遊艇旅遊很有優勢、很有經濟價值，是推動多元發展的一個重要考慮。政府已經統整了貿發局、投資推廣署、經貿辦以及駐內地辦事處，通過香港「引進來走出去」，幫助出海企業。

他形容，「香港真是很幸運」，有國際化市場和內地市場，「遊艇自由行的空間好廣闊」，唯一樽頸是遊艇泊位不足，因此允許沒有泊位都能來香港。他強調遊艇旅遊是高端旅遊，「比普通旅客帶來更多倍的經濟。」