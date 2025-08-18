同性伴侶登記草案｜9月10日立法會恢復二讀　法案委員會無修正案

立法會《同性伴侶關係登記條例草案》法案委員會早前完成審議，秘書處今天（18日）表示，法案委員會不提出修正案，草案下月10日在立法會恢復二讀辯論。



同性伴侶登記。（資料圖片）

同性伴侶登記多黨反對聲浪大 立法會或否決法案

終審法院2023年10月以3比2裁定，根據《香港人權法案條例》第14條所規定的私生活保護權，特區政府需履行積極義務，為同性伴侶提供替代框架以給予他們適當權利。兩年期限將滿之際，政制及內地事務局向立法會提出訂立同性伴侶關係登記條例，其中規定同性伴侶登記前必須先在境外完成同性婚姻或伴侶關係註冊。

若現時舉行投票而全體議員均參與表決，法案將會被推翻。（直播截圖）

同性伴侶登記草案 9月10日立法會恢復二讀

立法會《同性伴侶關係登記條例草案》法案委員會早前已完成審議，秘書處今天（18日）表示，法案委員會不提出修正案，主席將於8月29日向內務委員會匯報，草案下月10日在立法會恢復二讀辯論。

《香港01》早前因應政府正式提出法案，向立法會各政黨及多個無黨派議員了解投票意向，民建聯、工聯會、經民聯、自由黨與勞聯表明反對或傾向反對，加上其他持相同立場的議員已有至少43票，再加上傾向棄權的議員，將超過現有議員總數的一半。換言之，若現時舉行投票而全體議員均參與表決，法案將會被推翻。