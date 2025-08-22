任建峰促美制裁港法官涉專業失當　從律師登記冊除名

特區政府刊憲公布，律師紀律審裁組裁定，前「法政匯思」召集人任建峰在美國國會聽證會公開呼籲制裁香港司法人員，行為嚴重失當，已從律師登記冊除名。任建峰須在28天內支付逾81萬元訟費。



律師紀律審裁組於今年7月22日裁定對任建峰的一項申訴證明屬實。

2023年向美國國會提出制裁香港法官及檢控官

根據今日（8月22日）刊登的憲報，高等法院司法常務官鄺卓宏在8月15日發出公告指，律師紀律審裁組在今年7月22日裁定對任建峰的一項申訴證明屬實，任建峰的不當行為屬重大和嚴重，即日從律師登記冊上除名。

任建峰於2023年5月透過視像連線方式，出席美國國會的國會及行政當局中國委員會聽證會，他在口頭證詞中請求外國對香港特別行政區的司法人員和檢控人員實施制裁，在書面證詞中則請求美國政府對曾參與國家安全及/或政治相關案件的香港檢控官實施制裁。另外，他亦於2022年11月及12月，會見外國官員以慫恿外國對香港特別行政區政府官員進行制裁。

律師紀律審裁組指出，任建峰所為構成作出與律師身份不符的行為，並違反普通法，因而損害了其誠信、其信譽及行業的聲譽。

任建峰需支付81萬訴訟及代墊費用

審裁組於7月22日裁定對任建峰申訴屬實，認定其行為屬重大且嚴重不當。除除名處分外，任建峰須向申訴方、檢控員及審裁組書記支付合共816,600港元訟費及代墊費用，款項需於命令送達後28日內繳清。相關裁斷陳述書及命令已於8月15日完成司法存檔程序。

香港警務處在2023年7月3日對任建峰以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」為名發出了通緝令，並懸紅100萬港元徵求有關其行蹤或罪行的訊息。

涉勾結外國勢力危害國安 警方懸紅100萬通䋙

任建峰在香港出生，幼年隨家民澳洲，2001年回港執業，2022年返回澳洲。香港警務處在2023年7月對其發出通緝令，指其涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全，懸紅100萬港元徵有關其行蹤或罪行的訊息。