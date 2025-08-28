民主黨解散｜羅健熙：已成定局　總部會址覓得買家、年底前交吉

民主黨早前授權中委會進一步跟進解散，黨主席羅健熙向《明報》表示，擬在12月中召開會員大會議決啟動清盤程序及委任清盤人，解散是「done deal（已成定局）」，總部會址在年底前交吉，料12月31日前清場。



羅健熙認為民主黨解散不會「有彎轉」。（黃寶瑩攝）

擬12月召開會員大會 明年完成清盤程序

羅健熙表示，初步擬於12月中召開會員大會，具體日期未定。他指出，早前4月特別會員大會時逾九成人贊成授權中委會跟進解散，料解散是「done deal（已成定局）」。

他表示，已就前期顧問及清盤工作接觸部分人，現階段尚未落實清盤人，需待75%會員大會出席者通過解散並正式委聘清盤人，料明年或可完成清盤程序。他透露，總部會址覓得買家，料12月31日前清場，惟不便透露黨產總值。

至於他本人去向，他指未有具體的計劃，但會減少在公共領域活躍程度，轉為發展個人生活，稱需時「自我沉澱」。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

曾為立法會第一大黨 反修例風波後走進死胡同

民主黨在1994年由港同盟以及匯點合併而成，曾經為立法會第一大黨。其創黨基本信念是支持香港回歸中國及實行「一國兩制」。2019年該黨積極參與反對修訂《逃犯條例》的運動，2021年多名成員因參與民主派「初選」被控串謀顛覆國家政權罪判囚，同年該黨杯葛立法會選舉，參政之路走入死胡同。今年2月，民主黨宣布啟動解散程序，4月召開特別會員大會，正式通過授權中央委員會跟進解散事宜。