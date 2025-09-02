抗戰勝利80年｜特區紀念儀式明早8時舉行　陳國基率高官議員參加

明日（9月3日）是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念日，特區政府將於上午8時在大會堂紀念花園舉行紀念儀式，署理行政長官陳國基將率領政府高層官員出席，各界代表亦獲邀參與。



8月31日，政務司司長陳國基到西貢北官坑村為七聖古廟抗戰紀念碑揭幕。（陳國基FB）

​民政事務總署宣布，陳國基和政府高層官員將於明早8時出席在香港大會堂紀念花園舉行的官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。司法人員、行政會議成員、立法會議員、退伍軍人團體、區議會、其他界別社會人士、制服團隊、青年團體代表及中學生等亦會出席紀念儀式。

愛丁堡廣場北面路段5：30起實施交通管制

為確保紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年儀式順利進行，警方將於當日（3日）清晨五時三十分起，在香港大會堂對出的愛丁堡廣場北面路段實施臨時交通管制措施。除持有效許可證之車輛外，其他車輛一律禁止駛入該路段，相關管制將持續至整個儀式活動結束。

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為李家超與夫人林麗嬋。（王海圖攝）

李家超今日率360人上京 參加天安門閱兵儀式

北京天安門廣場明天將舉行大型閱兵儀式，行政長官李家超今日率領約360人代表團到北京參加，代表團成員包括多名問責官員、立法會議員、法定機構負責人、商界領袖，以及宗教界等不同屆別人士，還有抗戰老戰士與學生代表。

林定國在社交平台以短視頻的方式講解抗戰遺址。（林定國FB）

高官紛推薦抗日遺址 林定國訪儒林臺 張國鈞介紹八路軍遺址

特區政府高度重視抗戰勝利80周年紀念，除了舉行官方紀念儀式，政府與不同社會團體亦舉行多個大型展覽，又在全港多個抗戰遺址加設紀念牌匾及史實資訊，讓市民更全面認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義。

多名官員近日分別到不同遺址參觀。律政司司長林定國今日（2日）在社交平台發布參觀抗戰情報觀察站舊址的短視頻。現在的上環儒林臺8號在抗戰時曾作為東江縱隊港九獨立大隊的情報觀察站。林定國介紹，1944年住在儒林臺8號的文淑筠曾透過窗口以望遠鏡觀察敵艦位置，幫助聯軍第十四航空隊精準炸毀日軍軍艦。

張國鈞介紹八路軍駐港辦事處遺址。（張國鈞FB）

律政司副司長張國鈞則介紹了位於律政中心附近的八路軍駐香港辦事處的遺址。張國鈞指出，該辦事處是抗戰初期中國共產黨在香港的核心領導機構。在1938年1月設立時位於皇后大道中18號一棟大廈的二樓（現時地址則為皇后大道中20-20B號太平行），並使用「粵華公司」經營茶葉生意作掩護，積極發展華南抗日力量。

檳榔灣村公所外由民政事務總署豎立的資訊牌。（何永賢fb相）

何永賢參觀港九大隊遺址 遇92歲抗日老兵

房屋局局長何永賢昨日（1日）則聯同副局長戴尚誠，到西貢檳榔灣五塊田參觀港九大隊市區中隊部駐地舊址，於村公所資訊牌前獻上花束，向抗日戰士表達敬意。參訪期間偶遇92歲抗日老兵劉炳安，人稱「安叔」。他9歲時曾任「小鬼通訊員」，冒險往返西貢及中環、銅鑼灣等地傳遞情報。安叔精神矍鑠，娓娓道來當年情報摺疊技巧、赤腳跋涉的經歷，並展示勳章與歷史照片，分享當年的抗戰故事。