抗戰勝利80周年直播｜港府大會堂舉行紀念儀式　陳國基率高官參加

今日（9月3日）是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念日，特區政府上午8時在大會堂紀念花園舉行紀念儀式，署理行政長官陳國基將率領政府高層官員出席，各界代表亦獲邀參與。《香港01》直播。



今日（9月3日）是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念日，特區政府上午8時在大會堂紀念花園舉行紀念儀式。（政府新聞處）

​民政事務總署周二（2日）宣布，陳國基和政府高層官員將於今早8時出席在香港大會堂紀念花園舉行的官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。司法人員、行政會議成員、立法會議員、退伍軍人團體、區議會、其他界別社會人士、制服團隊、青年團體代表及中學生等亦會出席紀念儀式。

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為李家超與夫人林麗嬋。（王海圖攝）

李家超率360人上京 參加今日天安門閱兵儀式

北京天安門廣場今日亦將舉行大型閱兵儀式，行政長官李家超昨日率領約360人代表團到北京參加，代表團成員包括多名問責官員、立法會議員、法定機構負責人、商界領袖，以及宗教界等不同屆別人士，還有抗戰老戰士與學生代表。

▼抗戰勝利80周年系列活動▼



特區政府高度重視抗戰勝利80周年紀念，除了舉行官方紀念儀式，政府與不同社會團體亦舉行多個大型展覽，又在全港多個抗戰遺趾加設紀念牌匾及史實資訊，讓市民更全面認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義。

政制及內地事務局早前推出中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念網頁，列出由政府政策局及部門、地區團體、民間組織和社區各界的一連串紀念活動。由官方紀念儀式、文物及圖片展覽、抗戰遺蹟導賞，甚至研討會、專題講座及工作坊、抗戰電影欣賞、微短劇、抗書籍展覽，以及文藝晚會等，應有盡有。

為紀念抗戰勝利，中國歴史博物館和香港歷史博物館合作舉辦「萬眾一心 維護和平—紀念抗戰勝利八十周年展覽」將於8月27日至12月15日在香港歷史博物館展出。當中將會展出183件藏品，其中8件為一級文物，亦設有打卡位、劇場等供公眾了解抗日歷史。

▼高官連日參觀抗日遺址▼

