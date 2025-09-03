中國閱兵｜何君堯：普京見到內心怎想？我說像喝酸奶　總有酸溜溜

抗戰勝利80周年，北京天安門廣場今日（3日）舉行閱兵儀式。港區全國政協委員、選委界立法會議員何君堯亦有出席觀禮，他列舉國家展示的裝甲車、先進雷射激光武器、無人飛機、霹靂、巨浪、東風火箭、殲擊系列戰機和運輸機，「絕不是講笑，件件先進厲害」，確實令敵人聞風喪膽。



何君堯指，有人問他猜猜當俄羅斯總統普京見到中國這些武器之時，他內心怎樣想？他形容，就像喝酸奶一樣，「味確是好的，但總有酸溜溜的感覺！」



9月3日的中國「9-3大閱兵」，金正恩和普京壓軸登場，位居習近平一左一右。(Reuters)

何君堯在社交平台Facebook提到，閱兵時國家主席習近平向人民子弟兵說：「同志們好！」，人民子弟兵回應說：「主席好！」。當習主席再說一句：「同志們辛苦啦！」，人民子弟兵又再回應說：「為人民服務！」。

何君堯在社交平台Facebook回顧閱兵。(何君堯FB)

抗戰勝利80周年，北京天安門廣場今日（3日）舉行閱兵儀式。港區全國政協委員、選委界立法會議員何君堯亦有出席觀禮。(何君堯FB)

何君堯：普京見到內心怎想？我說像喝酸奶 總有酸溜溜

何君堯指，單單這幾句對話，已經是氣勢磅礡，又說當步兵方陣開始經過天安門城樓時，他們便行注目禮，向主席台看去，個個雙目炯炯有神，很是威武。他表示，先進武器確實令敵人聞風喪膽。