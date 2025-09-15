大灣區融合｜李家超：積極推動粵港澳互聯互通　深化規則機制銜接

由中國國際貿易促進委員會及粵港澳三地政府聯合主辦的第三屆粵港澳大灣區發展工商大會，今日（9月15日）在廣州開幕，行政長官李家超為大會發表視像講話，表示香港會繼續積極推動粵港澳三地高水準互聯互通，深化三地的規則銜接和機制對接，促進人流、物流、資金流、資訊流的高效流動。



中央在2018年2月發表粵港澳大灣區規劃綱要。（資料圖片）

粵港澳大灣區發展工商大會此前兩屆分別於澳門及香港舉行，今年則落地大灣區另一中心城市廣州。李家超形容，今次大會以「賦能大灣區 共拓新機遇」為主題，聚焦國際供應鏈協同創新、全球貿易風險應對、跨境金融合作、商事法律合作和人工智慧產業等議題進行深入探討，團結灣區力量應對當前全球經貿格局的挑戰，意義重大。

李家超表示，粵港澳大灣區建設是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，是引領國家高質量發展的重要引擎。作為大灣區中心城市之一，香港一直與區內各城市優勢互補，緊密合作。香港積極發揮「一國兩制」下內聯外通的優勢，以高度法治化、市場化、國際化的營商環境，和世界前列的專業服務，擔當「引進來、走出去」的雙向平台角色。

港珠澳大橋。（視覺中國）

李家超指出，在中央的大力支持和粵港澳三地的共同努力下，大灣區建設成果豐碩。其中，「港車北上」和快將落實的「粵車南下」，以及促進人才「南下、北上」雙向流動的便利措施，為人員流動帶來更大便利。在物流、金融等領域，也持續落實政策與措施。

第二屆粵港澳大灣區發展工商大會去年在香港舉行，李家超在開幕式致辭。（政府新聞處）

全國政協副主席姜信治出席開幕式並致辭。他指出，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布六年來，粵港澳三地緊密攜手，推動大灣區經濟實力、區域競爭力顯著增強。希望與會各方深化交流合作，共同譜寫粵港澳大灣區高質量發展的新篇章，為建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體作出積極貢獻。