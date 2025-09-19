陳嘉信退休前休假「停任」物流署長 副署長兼任｜政府飲用水風波
撰文：石國威

政府購買「冒牌樽裝水」風波，檢討政府採購機制專責小組及審計署調查未有結果前，憲報今日（19日）公布，政府物流服務署署長陳嘉信今日起停任署長，放取退休前休假，副署長賴黃淑嫻兼任署長，在陳嘉信退休前休假期間，為署理政府物流服務署署長。
陳嘉信曾出任勞工處處長、房屋局一手住宅物業銷售監管局專員等要職，1987年香港大學取得社會科學學士後同年9月獲港英政府聘任為政務主任。及後，他在2007年3月至2012年3月出任環境保護署副署長，並任內於2010年7月1日獲委任為官守太平紳士。他在2016年10月6日起出任勞工處處長，並在任內於2018年4月晉升至首長級甲級政務官，至2020年12月20日由孫玉菡接替，轉任房屋局的一手住宅物業銷售監管局專員。港府於2022年7月26日委任他擔任政府物流服務署署長，成為該署的首名男性署長
+1
《香港01》翻查公務員內部資料，顯示陳嘉信今年5月22日滿60歲，屬於舊制公務員的他「夠鐘」退休。不過，政務官人手荒之下，部門有彈性延長公務員退休年期，在政府飲用水風波爆發後，政府內部已盛傳陳嘉信月內退休。
陳嘉信在政務職系服務多年，2016年10月起出任勞工處處長期間，工業傷亡權益會曾在社交網站暗指陳嘉信是「四無處長」，工業意外頻生，但指陳嘉信沒與受傷的工友見面，形容陳是「無關注、無慰問、無回應、無檢討」。
今年7月政府公布今年授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章，當時表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力為政府及香港市民服務，表現傑出。勳銜頒授典禮將於今年稍後舉行。
