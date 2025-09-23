五個財年225名公務員被免職　逾千人犯刑事罪或嚴重不當行為

過去五個財政年度，共有1152名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，須接受紀律行動和懲處，當中225人被免職。公務員事務局表示，將修訂《公務人員（管理）命令》 和《公務人員（紀律）規例》，改善公務員紀律機制，修例會在今年第四季展開，計劃在明年實施修訂條文。



公務員（梁鵬威攝）

五個財政年度225名公務員被免職

公務員事務局今日（23日）向立法會提交文件指，2020-21至2024-25五個財政年度，共有1152名公務員接受紀律行動和懲處，當中225人被免職，另有2360人因干犯性質較為輕微的不當行為，接受簡易紀律行動。文件指，單在2024/25財政年度，公務員被免職的個案有40宗。

文件指，為進一步改善公務員紀律機制，從而提升處理紀律個案的效率和效能，局方將修訂《公務人員（管理）命令》 和《公務人員（紀律）規例》，以簡化紀律程序、優化停職安排。修訂工作會在今年第四季展開，計劃在明年實施修訂條文。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

擬設部門首長／副首長主動領導培訓計劃

2025年《施政報告》提出建立「部門首長責任制」。文件亦進一步交代細節，指公務員學院將設立部門首長／副首長主動領導培訓計劃，內容涵蓋公共領導及治理、問責承擔意識、掌握業務實況和潛在的積習問題、建立完善的監察和回饋系統、制定清晰及時的溝通策略、建構積極主動的部門文化以及人才培養。局方冀透過計劃，各部門亦可加強交流實踐經驗。

加強公務員評核 局方料明年內有具體措施

施政報告亦提出要加強公務員評核機制。文件則進一步交代，建立有效的評核機制，有助部門首長提拔具潛質的人才和提振士氣，協助有待改進人員提升能力；建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級，公務員事務局預期2026年內推出具體措施。