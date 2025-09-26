樺加沙追風｜民建聯倡用AI預測水浸塌樹　沿岸列為警戒區禁止進入

超強颱風樺加沙吹襲香港，民建聯表示，肯定政府的「超前部署」，讓市民有充足時間準備，有效減低損失，風後社區復常進度理想。隨著極端天氣會增多，民建聯建議政府可善用AI科技預測水象和塌樹可能性，完善應對「追風者」法律框架等，以提升未來防災能力。



民建聯新界東南立法會議員李世榮強調，極端天氣頻繁，許多以往不容易受影響的地區也有風險，政府需加速基建改善工程並推動創新方案，「我們要跟天氣鬥快」。港島東議員梁熙則建議，政府可借鑑澳門和台灣立法，在極端天氣發生時，將沿岸等高風險區域列為警戒區，禁止市民進入。



近年極端天氣增多，李世榮籲政府加強跟近年水浸影響嚴重的地區加強溝通。（王晉璇攝）

李世榮建議分拆渠務署合約縮短工程時間

民建聯肯定政府在今次風災的「超前部署」，稱「做得比較理想」，社區復原速度較預期快。議員梁熙以柴灣為例，政府短期內派團隊疏通渠道，之加渠蓋口和水泵，並使用龍吸水排洪，長遠則擴大水道及興建蓄洪池，以有效緩解水浸問題。

李世榮強調，渠務署改善工程時間長，到2028年才陸續完成，「我們要跟天氣鬥快」，希望政府加多人手，或將工程合約分拆不同公司同步開展，縮短工程時間，將極端天氣的水浸影響降到最低。

東區區議員植潔鈴指出，政府今次預警時間充足，風災前部份居住寮屋或惡劣環境的居民獲提前撤至庇護中心。梁熙補充，有庇護所居民反映，食物和飲料充足，安排舒適，反映預警機制發揮作用，較2018年應對超強颱風「山竹」時進步。

颱風韋帕影響期間，小瀝源廣善街一個露天停車場旁邊，有一棵近10米高的大樹連根拔起塌下，壓到3輛停泊在車場的車輛。（資料圖片）

建議以AI科技預防水浸和塌樹事件

將軍澳南海濱長廊在風暴期間成重災區之一，有沿岸餐廳損失慘重，達數以百萬。李世榮估計店主未料今次吹襲如此嚴重，而過去不容易水浸的地方，在極端天氣之下，或更易受到影響，建議政府可利用AI科技預測水象，再向18區發布信息，讓大家及早部署。他強調將軍澳南屬低窪地帶，極端天氣可引發前所未見的風險，呼籲當局正視。

塌樹事件在風暴期間時有發生，李世榮認為，政府相關部門應定期監視樹木健康，可通過AI技術了解樹的「身體情況」，防止如韋帕颱風期間，恒生大學塌樹壓毀私家車事件再次發生。

梁熙希望加強「追風族」規管，「家長不自律會令小朋友無辜受害」。（王晉璇攝）

極端天氣下將高風險地方列為警戒區

樺加沙吹襲時，有一家三口因觀浪而墮海，針對規管「追風者」行為，梁熙表示，保安局早前以「疏忽照顧兒童罪」，向起訴另一個帶同小朋友「追風」的個案，以儆效尤。

目前，康文署管理的沙灘一旦封閉，如果市民不遵從規定進入玩水上活動，根據《泳灘條例》，最高可被罰款2,000元及監禁14天。他指，香港現行海灘條例難以延伸至不同區域，港府應參考澳門《民防法》或台灣《災害防救法》，在極端天氣之下，可將沿岸等高風險區域列為警戒區，禁止市民進入。他解釋，對比現時需要有警員或執法人員在場勸阻後才能起訴，訂立相應法律更有效。