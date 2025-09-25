今日新聞8分鐘｜十號波爬窗維修冷氣｜帶兒童追風兩女被捕

越堤浪淹將軍澳臨海餐廳 老闆娘不洩氣將原址重建：好鍾意將軍澳

【颱風／打風／天文台／樺加沙／Ragasa】樺加沙猛烈來襲，將軍澳海濱周三（24日）10號風球期間遭越堤浪衝擊，澳南海岸一間餐廳清晨時遭到洪水攻擊，不足5秒已將店內的枱櫈沖走，全店被水淹。

該法式餐廳老闆娘今日（25日）在電台節目形容與丈夫回到店舖一刻好混亂、好傷心：「眼濕濕......成間舖無咗。」雖然業主有設擋水板等設施，其店與海牆（Sea Wall）有30米距離，以往也能抗洪，但今次卻「（餐廳）全部無晒」。

她預計復修需時4至6星期，損失或達400萬元至500萬元，但夫妻二人決心原址重建（Rebuild）及復業，因「 好鍾意香港、好鍾意將軍澳」：「 我哋not discourage（不洩氣）......（復修）會讓它更防水（make it more waterproof）」

荃灣三棟屋村弒父｜姪兒指死者父子「磨擦咗好耐」 關係不好

荃灣三棟屋村本周二（23日）發生謀殺案，一對兩父子疑因Wi-Fi問題爭執，兒子弒父後報警。70歲父親送院不治，39歲兒子涉嫌謀殺今日（25日）在西九龍裁判法院提堂。死者姪兒今早到葵涌殮房辦理認屍手續，他直言二人關係不好，「磨擦咗好耐」。

東區醫院拔喉傷人｜住院翁錯認妻被插喉傷害 拔病友血液透析導管

柴灣東區醫院今日（25日）揭發一宗離奇「傷人」案，一名姓羅（83歲）男病人疑誤拔另一名姓林（83歲）男病人的醫療喉管被捕，幸無釀成「命案」。據了解，林伯清醒；而羅翁被捕後繼續留院，有警員在場把守。

案件更多內情曝光，消息稱，案中兩名男病人並不相識，他們住同一病房，病床在附近位置。今日凌晨約3時，羅翁走到林伯的床位，懷疑誤認床上為其妻子，見其身有喉管，懷疑她遭受傷害，結果拔去林伯頸部的血液透析導管，即時觸發醫療設備裝置大響，幸醫護人員及時處理，其後將事件通知林伯家人。

颱風樺加沙．有片︱消息：警拘兩外籍女 涉帶男童在海怡半島追風

超強颱風「樺加沙」襲港，周三（24日）10號風球期間，港島南區海怡半島岸邊，有兩名女子帶一名男童追風自拍，被數米巨浪沖跌，3人一度被「淹沒」，幸無釀成慘劇。

消息稱，警方就事件拘捕兩名女子，分別為男童的印度籍母親及其斯里蘭卡籍朋友。

樺加沙︱柴灣觀浪家庭3人墮海 鄰居冀平安無事、大步檻過

超強颱風「樺加沙」襲港，一家4口在周二（23日）下午8號風球期間，在柴灣嘉業街防波堤觀浪，38歲李姓母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲甄姓父親跳海救人，3人獲救同送東區醫院。留醫兩日後，母子二人由危殆轉為嚴重，父親則由嚴重轉為穩定。

鄰居林太向記者提到甄生一家四口好幸福，平時出入兩姊弟會打招呼，很乖巧。林太說甄太為家庭主婦，形容她「好勤力，湊小朋友，又會出去做兼職」，續指從未聽聞他們會在打風期間睇浪，得悉意外後覺得「心好唔舒服」，嘆言「好可惜，好慘」，祝願他們一家平安無事，大步檻過。

有片︱何文田住宅冷氣散熱器吊吊揈 男子十號波赤腳爬出窗維修

超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號懸掛近11小時，昨日早上（24日）近8時在本港以南100公里外掠過之際，帶來狂風暴雨。何文田自由道2號龍總大廈一個高層單位，分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」，非常危險，居民報警求助。

網上流傳影片，一名疑為冷氣維修工的男子，僅將安全帶扣在鋁窗鉸位便爬出窗外，赤腳站在樓下單位窗口式冷氣機上，雙手固定已吹歪的散熱器；單位內另一名男子則協助扶著散熱器，狀甚驚險。拍攝者驚訝道：「嘩踩住人哋個冷氣，邊承受到佢咁樣踩住，隔離屋跌咗個冷氣落嚟吊下吊下。」

樺加沙｜何文田交通燈被吹歪 綠van司機攀欄「撥亂反正」獲激讚

超強颱風樺加沙襲港，多處受到不同程度的破壞，雖然今日已大致復常，惟市面仍「危機四伏」，更有熱心市民自發「善後」。今日（25日）網上流傳一段影片，可見一輛專線小巴駛至何文田亞皆老街燈位等候時，發現一支指示勝利道左轉亞皆老街的交通燈疑被吹歪，立即下車跑去安全島，攀站上鐵欄， 將吹歪路燈「撥亂反正」，調較回合適角度後，再跑回車上，趕及在轉燈時駕車離開。

該小巴司機舉動獲網民激讚，因交通燈錯方向「可大可小」，或影響其他道路使用者判斷，釀成嚴重車禍。網民大讚司機小舉動救別人，「個社會總有好人」；亦有人讚揚司機「好身手」，整套動作流暢「一氣呵成」，更趕及轉燈前返回車上，「不愧喺時間管理大師」；亦有網民提醒一切要以安全為首。

有片｜殲-15T、殲-35、空警-600在福建艦完成起降訓練 專家解讀

《新華社》9月22日報道，據海軍有關部門消息，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上受閱的殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已於此前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和着艦訓練。

這是中國航母發展歷程中取得的又一次突破，標誌着福建艦具備了電磁彈射和回收能力，對推進海軍轉型建設具有里程碑意義。

《鬼滅之刃無限城篇》太精彩 他捨不得去廁所 在座位小便遭狂毆

日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》上映一個多月，台灣票房日前突破新台幣7.4億元（約合1.92億港元）大關，創下台灣影史紀錄，也趁勢推出第三週特典「炭治郎、義勇、猗窩座A3海報」。

本作在美國首週上映就創下美金7千萬元（約合5.4億港元）的驚人票房，不過當地影院也爆出衝突，傳出有觀眾竟疑似捨不得上廁所乾脆在座位上撒尿，惹得附近觀眾暴怒，當場隨著「善逸」的戰鬥場面狂毆，讓不少人開玩笑：

「別人家影院演的比較精彩？」

「忍不到炭治郎爸爸編草鞋跑一趟廁所嗎？」