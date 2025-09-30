颱風樺加沙｜李家超：追風逐浪不負責任　保安局研究法律打擊

樺加沙襲港期間，十號颶風信號懸掛十一小時，仍有市民追風逐浪。行政長官李家超今日（30日）批評追風逐浪行為不負責任，不僅危害個人安全，更令救援人員面臨生命安全風險，浪費公共資源。他明言研究從法律層面針對追風逐浪的不負責任行為，政府會通盤考慮，保安局會作研究，形容社會亦譴責相關不負責任自私行為。



數名人士在尖沙咀追風。（香港01直播截圖）

李家超：追風逐浪不負責任 保安局研究法律打擊

李家超出席行政會議前被問到打風期間仍然有家長帶子女追風，對於保安局局長鄧炳強擬研究立法禁止追風，政府會否設立提交立法建議的「死線」。

特首李家超。（鄭子峰攝）

他回應時批評不負責任的追風行為不僅危害個人安全，更令救援人員面臨生命安全風險，浪費公共資源，減低其他防風措施精力，政府會認真研究相關建議。他指，警方已經追究4人追風逐浪，社會亦譴責追風行為，留意到坊間意見希望從法律層面針對，政府會考慮，保安局會研究。

政務司司長陳國基主持應對極端天氣督導委員會會議，聽取相關局長和部門首長有關超強颱風樺加沙的最新匯報，全面檢視各政府部門最新的應急及善後工作進展。（政府新聞處圖片）

提前部署 將破壞降低

李家超亦回顧樺加沙襲港經驗，指社會翌日基本恢復正常，政府總結經驗有五個成功元素。第一，提早及充分部署，政務司司長領導的委員會統籌各部門提前防範風險，在颱風前兩日召開會議，提高各措施安全系數，提前一日公佈停課安排，提前大半天開放更多臨時庇護中心，向水浸威脅地區提供7萬個沙包，動員超過200隊渠務署隊伍等，將破壞降低。

超強颱風樺加沙掠過香港期間，沙田區有水浸及塌樹，隧道有大量積水。（陳葦慈攝）

要求改善設施及裝備

第二，提前出動全速復原。他指有訂立清晰目標，清理樹木，機場在風暴未到之前就安排航班安排，第二日處理超過1000班航班。第三，社會建立共識做好防風準備，傳媒廣泛報道做好準備，市民提早準備，社會建立防風共識。第四，政府與傳媒不斷發放訊息，及時準確透明訊息是社會應對危機基礎，讓市民做好準備，感謝記者實時做好各地方訊息，減少了很多破壞。第五，應用科技倍增效能，天文台準確預測路徑及強度，渠務署部署了「龍吸水」機械人，其吸水速度超過傳統吸水10倍以上。

超強颱風樺加沙掠過香港期間，沙田區有水浸及塌樹，隧道有大量積水。（陳葦慈攝）

他已經要求應對極端天氣督導委員會總結經驗，提升應對能力，研究哪一方面精益求精，例如改善設施及裝備，更好保障香港。