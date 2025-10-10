立法會選舉｜「高危一族」思考去留　狄志遠：一周內公開決定

今屆立法會步入尾聲，議員去留問題隨着現任主席梁君彥宣布不再尋求連任而驟然炒熱，受關注的不僅是「7字頭」議員能否「留低」，還有多位被視為「高危一族」的議員。其中，以現屆立法會唯一「非建制派」自居的社會福利界議員狄志遠今日（10月10日）表示，今晚會與黨友討論自己是否繼續參選，預計在一周內公開最終決定。他形容，相關問題「估計有挺大的爭議性」。



今年7月曾稱立法會「條路未走完」

狄志遠曾為民主黨黨員，10年前以實踐理想的策略手法有分歧，以及外間壓力令容納不同意見的空間消失為由退黨，隨即自立門戶創立新思維，以「中間路線」爭取溫和派人士支持。上屆選舉，他成功過關，時隔26年重返議會，但其議席一直被視為並不「穩陣」。

新思維今年7月舉行籌款晚宴，黨主席狄志遠率核心核心成員向賓客祝酒。（何夏怡攝）

新思維今年7月舉行十周年晚宴時，沒有任何官員到場支持，當時狄志遠指「一個party（晚宴）唔代表一切」，強調自己一直對行政立法關係有信心，也和政府「有傾有講」。他又表明，立法會「條路未走完」，新思維會繼續參與選舉。

今晚與黨友商量 或推黨內年輕人參選

隨着本屆會期進入最後倒數，政圈傳出狄志遠準備棄權的消息，其本人今日（10月10日）接受《香港01》查詢時表示，心裏已有規劃，但「要跟黨友談談」，今晚會商量，預計一周內公開最終決定。他強調，最重要的是「要看看新思維怎麼走」。

新思維舉行籌款晚宴，出席者包括勞聯主席林振聲（左）、前立法會議員劉千石（左三）、前新聞統籌專員馮煒光（右二）、民主黨元老李華明（右一）。何夏怡攝

梁君彥與馬逢國在9月29日幾乎同時宣布不再尋求連任，並且分別鼓勵「年青的有能之士」與「青年才俊」參選，似在提示立法會是時候新舊交替了。大型政黨人才儲備相對較多，毋須擔心無人接班，更需要煩惱的是如何提供公平的內部競爭環境。小型政黨，尤其是新思維這樣的「一人政黨」，則不僅要研判有沒有接班人選，更是擔心會否兩頭不到岸，直接議會消失。

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

狄志遠表示，若不再參選，或會推透黨內年輕人參選。他透露，新思維目前有三個心儀候選人，但因資源不足，籌款成果不理想，只能支持一人參選，「若自己參選，年輕人就沒有機會了」。

稱沒收「溫提」： 收到就不用與黨友談論了

梁君彥與馬逢國棄選，變相為選戰揭發序幕。據聞就連部分被視為連任「穩陣」的議員，也到處打聽風聲，希望掌握來屆出局的準則和「祝福」人選。狄志遠表示，他本身沒有收到「溫聲提示」，「收到就不用跟黨友討論了」。

作為立法會「唯一非建制派」，狄志遠認為在四年任期內沒有感覺壓力或尷尬。他認為，《香港國安法》頒布後政府希望可以「和諧」、「聲音不要太雜亂」，「但只是過渡期，將來必然是多元聲音的社會」。他又預告，如果棄選，將來將繼續進行非政府組織（NGO）工作，繼續影相畫畫等興趣，或是與孫兒去旅行。