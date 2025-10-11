首長責任制 | 楊何蓓茵：「超重大」事件不排除設獨立委員會調查

《施政報告》提出設「部門首長責任制」，若問題屬一般性質，調查由部門首長負責；如發生嚴重問題，公務員敍用委員會可設小組作調查。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（11日）在電台節目稱，新機制下，局長負責判斷事件性質是否嚴重以及影響廣泛，再決定是否需要由公務員敍用委員會調查；若屬日常小事則由部門首長跟進，以修正不妥地方。如有「超重大」的事件發生，不排除成立獨立調查委員會處理。



楊何蓓茵。（周令知攝）

部門出現問題 首長需解釋並逐層向下問責

節目中，被問到日後會否成立「獨立調查委員會」調查，楊何蓓茵指，如有「超重大事件」發生，不排除成立「獨立調查委員會」調查，但相信現時市民關注的事件，都會採用「部門首長責任制」。她表示，政府會制訂附屬法例，以釐清公務員敍用委員會調查範圍。她認為由公務員敍用委員會調查較快，公務員敍用委員會亦可邀請專家協助。

不過，她又稱市民毋須只將注意力放在調查，「部門首長責任制」是釐清部門首長如何負責。她表示，如部門出現問題，首長需要解釋，並逐層向下屬問責，認為「層級式管理」有效管理政府龐大的團隊。

此外，楊何蓓茵指如有首長即將退休，但涉及行為失當、被定罪等，可暫停發退休金，亦可從民事途徑追討公積金。不過她亦強調，發放退休保障是僱主責任，政府會在退休保障及公務員過失之間取得平衡。