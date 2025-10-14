橋咀島如何「Protect the 珊瑚」？李家超研承受上限　納保護地點

十一黃金周期間，有浮潛人士踐踏西貢橋咀島淺水區的珊瑚，島上亦有垃圾堆積，事後有漁護署人員以「Protect the 珊瑚」的語言勸喻遊客保護環境。行政長官李家超今天（14日）被問到會否向人員提供清晰指引，避免中英夾雜方式影響本港國際聲譽；以及會否限制橋咀島人流。



李家超指，漁護署正全面研究考慮「生態重要嘅地點，有冇納入海岸公園保護範圍嘅可行性」，為熱門郊遊地點評估承受上限，制定加強管理措施，並會設立更多告示牌，勸喻旅客愛護環境。



環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

橋咀島旅客腳踩珊瑚 人員勸喻「Protect the 珊瑚」

李家超出席行會前見記者，被問到十一假期後，如橋咀島等郊野地區有不少遊客遺下垃圾，亦岀現腳踩珊瑚等破壞環境行為，當局會如何加強執法，甚至會否限制人流？另外早前有工作人員以「Protect the 珊瑚」這類中英夾雜的文法語言勸喻遊客，未來會否向他們提供清晰指引，避免影響本港國際聲譽？

李家超今日被多次問及立法會議員棄選問題。（王晉璇攝）

李家超研重要生態地點納保護 郊遊熱點評估承受上限

李家超指政務司司長事前統籌各部門，確保旅客經歷、秩序、安全等體驗良好，「整體大致上做到預期成效嘅」，但本港有很多生態環境吸引旅客地方，政府重視環境保護，會加強管理，確保受到必須的保護，同時會取得平衡，「我哋會喺預期出現大批旅客嘅日子，去做前進嘅部門部署」，包括在熱門的郊外旅遊熱點，展開部門聯合行動，亦會設立更多告示牌，勸喻旅客愛護環境，同時研究為熱門郊遊地點評估承受上限，制定相應措施加強管理，並檢視不同地點交通安排作長遠規劃。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

李家超呼籲保護生態 負責任地浮潛

他又指，會加強保護海岸生態，漁護署正全面研究「考慮生態重要嘅地點，有冇納入海岸公園保護範圍嘅可行性」，同時宣傳教育保護環境訊息，呼籲遵守保護生態的要求，以橋咀島為例，向街渡、潛水會、浮潛人士及旅客宣傳愛護海洋生物，如何負責任地浮潛。他強調將總結經驗，在推動旅遊發展與自然保育之間取得平衡。