橋咀島淪陷｜西貢浮潛團稱不懂游泳者也可　有業界望政府加強規管

近年不少市民及旅客喜歡到西貢附近小島潛水及浮潛，社交平台上有浮潛公司形容是「玻璃海」、「港版馬爾代夫」等作宣傳，聲稱不懂游水也可參團。更有公司指於東心淇可以觀賞「小丑魚風暴」，令大批遊人慕名而來。



十一黃金周期間，大批遊人到橋咀島及東心淇淺水區浮潛，雙腳站在珊瑚上。有浮潛公司自發提出「自我約章」，承諾不會帶新手到珊瑚區浮潛，「呢啲錢我哋不嬲都話唔賺就算」，呼籲同業不要再宣傳新手或不懂游水者也能出海參與浮潛活動，又絕對歡迎政府規管。



有自由潛水教練亦認同政府有必要規管行業，要求限制每次出團的人數、規定浮潛區域等，又稱「都係要政府嘅漁護署去搞，我覺得行家一定會贊成」。



《香港01》以顧客身份，向其中兩個平台查詢。其中一個平台以「小丑魚風暴」作招徠，價錢480港幣，稱會到訪香港唯一可見小丑魚風暴的地方。（網站截圖）

《香港01》以顧客身份，向其中兩個平台查詢。一個平台則會安排在橋咀一帶浮潛，價格428港幣。（小紅書截圖）

近年不少港人及旅客喜歡到西貢附近的小島潛水，包括橋咀、東心淇及果洲群島等。内地社交平台小紅書上，大量貼文形容橋咀海水清澈，風景優美，是「馬爾代夫平替（平價替代品）」。東心淇同樣生態豐富，有人稱可以看到「小丑魚風暴」，形容「小丑魚多到像潑上去的」。

有浮潛公司指不懂游水也可參加 觀賞小丑魚風暴

部分夾船及潛水平台在小紅書上以西貢「玻璃水」宣傳拉客，稱不懂游水的「小白」新手也可參加。《香港01》以顧客身份向兩個平台查詢，其中一個以「小丑魚風暴」作招徠，稱會到訪香港唯一可見小丑魚風暴的地方，觀賞富的海洋生物和珊瑚區。

行程約兩小時，團費為480港幣。該平台指所有年齡人士，不論會否游水均可參加，兒童須有成年人陪同。平台會租借救生衣和浮潛面具，亦會安排教練跟隨，每名教練最多帶同10名人士。

小紅書有人形容東心淇為「尼莫（Nemo）老窩」，吸引大批遊人到訪。（小紅書圖片）

另一公司接待滿6歲人士 提供15分鐘講解

另一個平台則會安排在橋咀一帶浮潛，價格428港幣，包括15分鐘的講解示範，以及2至2.5小時的浮潛。平台表示年滿6歲、不論會否游水均可參加，平台會安排教練，最多1對8，又稱「不論你是新手小白，還是潛水大人，都能在這裏收穫難忘體驗。」

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

法例禁止騷擾或打擾海洋生物 漁護署未有票控

不過如果不熟水性又在較淺的珊瑚區浮潛，有機會破壞珊瑚。綠色和平發現今月1日有逾4千人到訪橋咀島，有人踐踩珊瑚、濫捕海膽、挖海星及亂拋垃圾等。

《海岸公園及海岸保護區規例》第476章規定，所有人士禁止或限制在海岸公園或海岸保護區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的海洋生物。漁護署亦針對在珊瑚區潛水制定守則，要求潛水員「潛水時切勿觸摸或踐踏珊瑚，亦不可倚坐或臥在珊瑚上」，船艇亦不可駛入太淺水的範圍。

不過大部份指引只是勸喻性質，漁護署亦表示過去幾日未有在橋咀島票控任何人，又指對限制登島人數「持開放態度」。

10月2日在西貢東心淇，有浮潛人士多次踐踏珊瑚。（葉先生提供）

10月2日在西貢東心淇，有浮潛人士多次踐踏珊瑚，影響小丑魚居住環境。（葉先生提供）

目擊浮潛客踩珊瑚 潛水教練：政府有必要規管公司

有開辦自由潛水課程的教練葉先生10月2日到西貢東心淇，亦目擊浮潛人士在水深約1米處踐踏珊瑚，事後部份珊瑚疑似枯萎。

他認為西貢一帶生態豐富，希望政府要有仔細的執行機制，例如設定每日登島人數上限、實行預約制度等。他亦認為政府有必要規管浮潛及潛水公司，要求他們登記註冊，出團時必須登記團員信息、活動路線、預計返回時間等，以便在發生意外時能夠及時救援。他又提出政府應制定相關安全標準和操作規範，如限制每次出團的人數、規定浮潛區域等，亦要加強對公司的監督檢查，如有違規行便應處罰。

我覺得應該要登記，同埋要培訓好（浮潛及潛水人士）先好畀佢哋落去…… 都係要政府嘅漁護署去搞，我覺得行家一定會贊成。 自由潛水教練葉先生

有開辦自由潛水課程的教練葉先生認為西貢一帶生態豐富，希望政府要有仔細的執行機制，例如設定每日登島人數上限、實行預約制度等。（受訪者提供）

有公司「自我承諾」不帶新手到珊瑚區浮潛

有舉辦戶外康樂活動的持牌旅行社「Art-ion Outing Hong Kong」近日表示，承諾不帶新手參加珊瑚浮潛活動，並要求參加者先上課，掌握浮潛技巧再到大海浮潛。其負責人關小姐表示「呢啲錢我哋不嬲都話唔賺就算」，近日西貢被破壞的相片令她感到心痛，「係一刀刀插埋以可持續為核心價值嘅我嘅心上」。

她表示平日甚少帶團到橋咀島一帶，亦不會舉辦在淺水區的浮潛團，因為有很大風險會破壞珊瑚。她又認為業界人士不應再宣傳新手或不懂游水人士也能參與浮潛活動，「政府做唔做係一回事，業者應該衡量」。

新手唔會控制到佢踩唔踩到啲珊瑚…… 我哋係好傻，有錢都唔賺，但個浪一打埋嚟，個身一郁就有機會掂到啲珊瑚。從服務客人嘅角度，與其鬧班客，不如唔好帶（團）。 持牌旅行社負責人關小姐

至於政府應否推出更仔細的政策規管生態旅遊業界政策，她表示「我呢類業者絕對歡迎」。

戶外康樂活動的持牌旅行社負責人關小姐表示近日西貢被破壞的相片令她感到心痛，承諾不帶新手參加珊瑚浮潛活動。（受訪者提供）