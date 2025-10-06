橋咀島淪陷｜學者倡參考澳洲大堡礁設「收費園區」　平衡保育需要

政府近年提出「無處不旅遊」，以香港自然地質及海洋生態吸引旅客。大批旅客及市民近日峰擁至西貢橋咀島，十一黃金周有如「生態受難周」，有人踐踏珊瑚、亂拋垃圾、生火等。在西貢另一小丑魚棲息地東心淇，亦有浮潛人士長時間踐踏珊瑚。



綠色和平項目主任夏淳權質疑政府作風是亡羊補牢，僅在有郊外景點「逼爆」後才加強執法。他呼籲政府制定生態旅遊政策，評估全港生態敏感地的旅客承載力，設定接待人數上限以保護生態環境。漁護署今早（6日）回應指，對限制登島人數、控制街渡流量等建議均持開放態度。



教育大學海洋科學家胡紹燊教授則認為香港政府應多走一步，參考澳洲大堡礁的做法，與商界合作將有關地點打造成收費園區。園區除了限制入內的人數，並要求遊人遵守守則，包括不可隨意取走物物品、踐踏珊瑚等，而收益可撥歸保育，令生態旅遊可持續發展。



綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

政府推廣生態旅遊 暫僅開放景點而非管理景點

政府近年大力推廣「無處不旅遊」，鼓勵旅客到訪「四山」等郊區，欣賞獨特的自然景觀。有旅遊業界人士亦指，本港外島各有特色，香港有潛力推出「跳島遊」。

不過，景點、旅客、政策口號已齊備，但似乎未有全盤的管理方向，以致近年東壩及萬宜水庫一帶「黑的」亂象、交通超負荷、旅客大排長龍的情況。十一黃金周期間，大批旅客及市民到訪西貢橋咀島及東心淇，在沙灘上生火、亂拋垃圾、挖掘海洋生物等，亦有浮潛人士踐踏珊瑚。漁護署今早（6日）在電台節目承認，10月3日看到新聞相關報道後才派人巡查及加緊宣傳

政府近年大力推廣「無處不旅遊」，鼓勵旅客到訪「四山」等郊區，欣賞獨特的自然景觀。（資料圖片）

綠色和平：逼爆先巡查係亡羊補牢

實地記錄橋咀島亂象的綠色和平，其項目主任夏淳權質疑政府執法過慢，他指10月1日發現單日有逾4,000人登上橋咀島，有船隻無視漁護署「不宜碇泊區」的珊瑚標誌浮標，於珊瑚區範圍內下錨停泊，並任意踐踏珊瑚，但一直未見有身穿漁護署制服的人員執法。漁護署今早（6日）在電台節目承認，10月3日看到新聞相關報道後才派人巡查及加緊宣傳。

當出現逼爆嘅情況先嚟巡查，係事後孔明、亡羊補牢嘅做法。好多自然生態一旦破壞，就冇辦法修復。 綠色和平項目主任夏淳權

綠色和平10月1日發現有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人踐踏珊瑚表面並直立步行。（綠色和平提供）

建議政府制定「生態旅遊政策框架」

夏淳權認為單單加強執法未必足夠，政府應制定生態旅遊政策框架。他舉例，橋咀島生態價值高，又臨近沙灘及等連島沙洲等景點，「政府係咪可以早啲發現呢啲生態敏感地呢？」

他建議當局先評估全港所有生態敏感地的旅客需求、人流估算及承載力等，並根據評估結果設立指定地點的人流上限，「如果已經到達承載力上限，係咪可以唔再讓人進入個範圍内？」他表示，不少海外地區都有類似做法，認為香港值得參考。

澳洲大堡礁（資料圖片）

教大學者倡參考澳洲大堡礁設收費園區

教育大學海洋科學家胡紹燊教授胡紹燊則認為，政府應與商界合作，將橋咀島打造成一個收費園區。他以澳洲大堡礁為例，要求進入的遊人遵守守則，不可隨意取走物物品、踐踏珊瑚，限制進內的人數，並引入收費模式。他解釋，商界需以稅收形式將部分收益繳交予政府，由政府負責保育，商界負責管理，達致雙贏的局面。

胡紹燊續說，現時由外地來的遊客或因不清楚，而擅自取走珊瑚標本等物品，「佢以為好似係沙灘捉隻蟹咁」，但若遊客在進入相關範圍前，需在守規上簽署，則具法律效力，一旦違反便需承擔法律責任。他不認同收費會令到訪該處的人數大減，指澳洲大堡礁的收費可達數百元澳幣，「咁仲有咁多人去」。

根據旅遊平台Klook上的資料，從澳洲凱恩斯出發，到大堡礁的全日遊方案，包含浮潛及午餐，索價港幣1,359元。

經濟學者李兆波曾在旅客湧至西貢萬宜水庫時，便已提議在相關景點引入收費。（資料圖片）

曾提出萬宜水庫收取入場費 李兆波贊成西貢水域同樣做法

經濟學者李兆波曾在旅客湧至西貢萬宜水庫時，便已提議在相關景點引入收費，認為以今天的物價，收取每人20至50元的入場費並非不合理，並指政府在管理那些設施時也要付各樣的支出，收費用來收回成本也是可以的，惟政府未有採納意見。

如今，西貢橋咀島被旅客「逼爆」，遊客做出踐踏珊瑚等行為，他形客為非常差的經驗（very bad experience）。他提出應引入收費並設限額，嚴重違規者應被檢控，就如同「沒有付費但在東鐵線坐頭等座位」的乘客需被罰款一樣。