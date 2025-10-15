立法會選舉｜「新丁」林順潮棄選：無悔無憾　回歸醫療科研專業

再有立法會「新丁」放棄連任。65歲的選委會界別議員林順潮今日（15日）宣布不競逐連任，是首名舉行記者會宣布的議員。本身是眼科醫生的他表示，深思熟慮後決定回歸專業，未來除了全國人大的工作，會專注於生物醫療科技和臨床醫學等領域創新和研發成果，形容自己「無悔無憾」。



林順潮是本屆立法會新設選委員界別之中，第三名宣布不再參選的議員，亦是迄今14名已棄選議員中，第四名只做一屆議會便退場的議員，此前宣布棄選的「新丁」包括同為選委界的周文港，以及兩位地區直選議員張欣宇、林素蔚。



10月15日，選委界議員林順潮宣布不會競逐連任。（王晉璇攝）

林順潮棄選：100%自己考慮 是推動生物科技的壓力

林順潮表示，感恩自己能夠在香港由「由亂到治」走到「由治及興」的關鍵時刻，在議會內為市民服務，見證立法會步入正軌，回歸理性。他續指，服務社會的途徑可以各適其適，經過深思熟慮後決定回歸專業，希望透過自己的專業，發揮香港所長，貢獻國家所需。

林順潮是知名眼科醫生，除了做議員，亦是香港中文大學（深圳）醫學院客座教授，並且由2008年起擔任全國人大代表。被問到棄選是否由於年齡，以及是否有「高層指示」棄選，他形容「是推動生物科技發展的壓力，而不是其他壓力」，強調棄選100%是自己的考慮，年齡只是眾多因素中的其中一個。他又稱自己一直在棄選與否之間掙扎，因為「立法會的工作特別有意義」。

林順潮在內地開設了眼科醫院。圖為他在香港的診所接受訪問。（何柏佳攝/資料圖片）

林順潮：老、中、青為立法會工作會最好

被問如何評價四年來在立法會的表現，及如何看待近日有討論指立法會需要年輕化時，林順潮稱「長江後浪推前浪」，認為成熟、有經驗的老、中、青議員，如果能一起為立法會工作，效果和傳承會最好。

世界潮流係年輕化，宜家真係做到嘢，位都夠多，希望有更多社會各階層「新血」入來（立法會）。 立法會議員林順潮

林順潮由2008年起擔任港區全國人大代表。（高諾恆攝/資料圖片）

他表示，對自己在議會表現「無悔無憾」，下決定時跟自己說「我是合格的、開心的，但未來有工作更需要我」。