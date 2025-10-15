立法會選舉｜陳克勤撐拐杖現身立會回應「換血」：暫時無辦法講到

連日來有立法會議員棄選，選舉提名期下周展開，建制最大黨民建聯下周召開黨團會議，拍板下屆參選人馬。《香港01》今天（15日）報道，民建聯可能約5人不連任。該黨主席陳克勤現身立法會被追問下屆「換血」是否任務，他表示「暫時沒辦法講到」，參選與否要留給執委會決定。



陳克勤撐拐杖在立法會開會，左腳以護具固定。他透露颱風「樺加沙」襲港後巡區受傷，最近確診壓力性骨折（疲勞性骨折），幸好不用打石膏。



陳克勤回應選舉事宜。（王晉璇攝）

陳克勤：民建聯下週公布參選名單

民建聯在立法會擁有19席，陳克勤回應下屆會否需要換人時表示，「參選人士需要召開民建聯執行委員會通過，下星期會召開並進行審議，確定今次參選的立法會名單」。被問及自己傾向如何，以及民建聯下屆議會議席目標，他再次強調，「哪些會參選哪些不參選，最終都會留給執委會決定」。被問及下屆「換血」是否是任務，陳克勤表示「暫時沒辦法講到」。

民建聯進出口界議員黃英豪早前宣布不參選，陳克勤指尊重其決定，希望通過執委會選出德才兼備、有專業背景、可以服務到市民的議員。

陳克勤左腳因樺加沙巡區受傷。（王晉璇攝）

陳克勤撐拐杖現身 原來打風後巡區受傷

陳克勤撐拐杖現身立法會，左腳以護具固定，他表示因樺加沙襲港後巡區，導致腳傷，形容「上星期就怪怪地」，今日經專業醫生確診壓力性骨折（疲勞性骨折），不用打石膏，但要固定腳部有關位置兩個月，引述醫生建議「吃多點鈣片」，笑言「希望我身體健康、後生啲，就可以盡快好翻。」