立法會取消惜別宴 陳克勤料不損行政立法關係 田北辰： 不太好
撰文：陳立程
【立法會選舉2025】本屆立法會會期還有一周就完結，行政長官李家超原定周五（17日）與全體立法會議員舉行「惜別午宴」，但昨日（15日）宣布取消。民建聯主席陳克勤今日回應稱，尊重同事想將時間放在議會工作的想法，相信取消午宴不會影響行政立法關係。實政圓桌召集人田北辰則表示，很難判斷是否所有人都歡迎聚餐，但他覺得作為議員，取消與特首聚餐「似乎不太好」。
立法會秘書處昨日發電郵解釋，近日許多議員向主席梁君彥反映，現時希望可聚焦處理選舉事宜，故通知行政長官辦公室並得到他們理解後，決定不舉行「惜別午宴」。
陳克勤今早在立法會回應記者提問時表示，如果同事想將精神放在議會工作，，將茶聚或午宴取消，都是合理的做法，他對大家看法予以尊重，亦覺得不會影響行政立法關係。他強調，現在有很多不同途徑與政府溝通。
田北辰則直言，目前已有很多人宣布棄選，是歷史上少有的情況。他表示自己很難判斷每個人都歡迎聚餐，但覺得作為立法會議員，取消聚餐「對特首來說好像不太好」。近日多名「7字頭」議員已宣布棄選，田北辰仍未交代自己意向，他昨日表示，「最遲提名期開始之前（會交代）」。
連日來多名立法會議員宣布不連任，棄選傳言滿天飛，有議員直言議會內氣氛低沉。議員們原本計劃下周四（23日）立法會會期結束當天吃「畢業飯」告別本屆議會，早前也已宣布告吹，以場地問題作為交代原因。多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」，取消聚餐可避免尷尬氣氛。
