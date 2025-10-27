立法會選舉 ｜人大政協界陳勇爭連任　劉業強續選鄉議局議席

【立法會選舉2025】今日（10 月27日）是立法會換屆選舉提名期第三個工作日，至少兩名現屆功能界別議員交表競逐連任。民建聯陳勇再戰港區人大、政協及有關全國性團體界別議席，經民聯劉業強則爭取連任鄉議局議席。



陳勇冀市民用選票證明香港團結 不容別人「搞搞陣」

本身是港區全國人大代表的陳勇獲民建聯元老譚耀宗及同為港區全國人大的現任選委界議員陳曼琪等人站台。陳勇表示，香港進入由治及興階段，社會繁榮穩定，大家努力拼經濟謀發展為民生，但網上仍有人在造謠抹黑，他希望市民踴躍投票，支持來之不易的成績，為議會選賢舉能，守護香港，從而向想搞亂香港的人表明「香港是團結的，不容別人來搞搞陣」。

10月27日，人大政協界立法會議員陳勇報名競逐連任，獲民建聯元老譚耀宗、選委界議員陳曼琪及現任新界東南議員李世榮等人站台。（廖雁雄攝）

譚耀宗形容陳勇在今屆立法會工作出色，對內地相關政策熟悉，能夠反映市民意見和心聲，並讚揚其對推動「熊貓經濟」不遺餘力。

多鄉事背景人士參選？ 劉業強：有競爭才會進步

本身為新界鄉議局主席的劉業強表示，已在立法會工作了九年，希望運用自己的經驗與人脈，推進北部都會區的發展。他表示，目前不清楚會有多少人有鄉事背景的人士參加立法會換屆選舉，但任何人若有意為香港服務，都值得鼓勵。他強調，有競爭才會進步。

