直播｜立法會選舉向澳門取經　李家超：全政府、全香港動員籲投票

行政會議隨著立法會休會後，改為按需要召開。相隔一周，行政長官李家超今天（28日）在開會前見記者，主動提及立法會選舉。他說今天會向公務員發信鼓勵投票，政府亦會為值班人員提供投票便利。他承認港府曾向澳門「取經」，12月選舉將會全政府、全香港動員呼籲投票。被問到公務員不投票會否被懲罰，李家超沒正面回應，重申公務員應該要投票。



《香港01》直播。



10月28日，行政長官李家超召開行政會議前見記者。（馮子健攝）

李家超向公務員發信鼓勵立法會選舉投票 會提供便利

李家超開場發言時主動談及立法會選舉，指提名期展開以來，截至昨日（27日）收到50份提名表格，鼓勵愛國愛港、賢能人才積極參選。他指立法會是重要組成部分，立法會選舉至關重要，會全力推動落實選舉工作，包括以下三方面範疇。

第一，確保選舉公平公正誠實安全舉行，會優化流程，讓候選人全力以赴；

第二，防範、打擊干預選舉行為，稱有跡象顯示反中亂港勢力意圖造謠干預選舉，立法會選舉涉及憲制秩序，中央關心是天經地義，但反對勢力軟對抗將關心抹黑為干預，將交棒正常更替歪曲為限制及祝福名單，特區要直斥其非；

2025年立法會選舉12月7日舉行。（選舉事務處）

第三，鼓勵各界支持及投入選舉，特區今日會發信予公務員，呼籲他們踴躍投票，為當地值班公務員提供可行便利。他呼籲大家珍惜選票，投下神聖一票。

公務員不投票要罰？李家超沒正面答：公僕應投票

被問及立法會換屆選舉不少新面孔、政治素人參選，會否影響投票意欲、投票率目標是否設於30%，以及是否會要求公務員申報有投票，不投票者要懲罰？李家超回應指，立法會選舉對香港意義重大，「相信參選者會很努力比拼政綱，介紹自己、推廣自己以及參與辯論，氣氛會帶動大家對選舉的投入」。他希望所有人都積極投入選舉，「各方面都要努力，參選人和政府以及所有人都要努力。」

做到最好就係我哋指標，無任何其他硬指標。 李家超

他續指，政府已經訂立全方面都要做到最好的指標，對於公務員投票，李家超指出，公務員是特區落實政策的重要成員，是應該要投票，且選出適合的立法會議員對政府施政和公務員的日常工作都很重要。他表示，今日將發信給所有公務員，指出公務員的特別角色，呼籲其履行公民責任，以身作則投票。

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照，展現笑容。（廖雁雄攝）

被問到怎麼看待立法會畢業飯取消，對行政立法關係的影響，以及會否參考澳門立法會的選舉經驗。李家超表示，畢業飯取消是立法會議員自己討論後，作出的適合安排，因為他們工作繁忙，完全理解他們為什麼做出這個決定。李家超表示，即將到來的選舉非常重要，影響到每個人，因為政府執行政策前必須先制定法律，投票是公民責任，推動選舉也是每個人的責任。

曾向澳門取經立會選舉 李家超：全政府、全香港動員籲投票

他指，上週五已經開始了提名期，至昨天有50人提交報名表，形容這將是一場公平競爭，候選人要通過政綱去競選，形容是健康競爭，選管會主席已經呼籲所有人投票，也鼓勵組織和企業鼓勵員工投票，政府也會響應呼籲，鼓勵公務員投票。他指，已經設定目標，就是在各個方面努力做到最好。

李家超說，澳門最近舉行了非常成功的立法會選舉，港府一直與澳門有良好交流，現在做的事情也是從澳門學到的經驗，即必須提高市民對選舉的興趣、對選舉重要性的理解，「我們不但全政府動員，更會全香港動員呼籲履行公民責任，呼籲所有人投票，呼籲企業鼓勵員工投票。」

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

李家超未來十天兩次外訪

另外，他說未來十天有外訪，明天（29日）到韓國出席APEC，會與其他經濟體領導人雙邊會談。「我們構築的可持續明天」是今年主題，討論人工智能、人口結構，與特區施政方向一致，他期待在APEC會議上分享香港經驗。

他會在11月2日回港，11月4日率香港代表團到上海出席進博會。他指今屆主題繼續是「新時代共看未來的主題」，超過350香港商參展，反映企業香港視進博會是開拓內銷的平台。他指會繼續在國家館設立香港區。在上海期間會主持推介會，內地企業出海專班的首場活動，匯聚跨界別講者講香港為內地平台出海優勢，將探討如何在創新科技、金融、專業服務領域優勢互補。

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為香港壁球中心。（廖雁雄攝）

冒牌水騙局穿煲線索多 「情況趕急」縮收意向時間未解釋

物流署半億元訂購冒牌水事件，審計署的調查報告出爐，政府定性事件涉及人為疏忽，簡單而言可歸納為「六宗罪」。騙局「穿煲」線索多，外界驚訝之處在於供應商用公司名稱錯誤的印章，到後期提交虛假檢測證明，物流署觀察到但一律無追究。

就早前政府飲用水風波，財經事務及庫務局局長許正宇上周見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。（廖雁雄攝）

冒牌水騙局至今有一個疑點未解，就是供應商名冊原本無內地公司，物流署收集供應商意向的時間，由一般的一個月縮短至兩星期，僅以四隻字「情況趕急」解釋，內情是如何呢？政府紀律調查十多名前線及中高層涉事人員，預計年底交代。

10月26日，「選舉進社區」巡迴互動展覽在西環一個商場舉行，出席的包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞，以及民政及青年事務局局長麥美娟。（何夏怡攝）

立法會選舉投票率目標？

立法會選舉提名期展開，預料地區直選「區區有競爭」，每區最少5人參選，功能組別料每個界別有3人參選爭1席位。投票日12月7日，政府出力宣傳，在多區舉行「選舉進社區」巡迴互動展覽。政務司司長陳國基日前被問到投票率目標，會否較2023年改制後首場區議會選舉27.59%高，陳國基未有正面回應，指希望選舉氣氛熱烈，「愈熱烈愈好」，提市民要選擇與其利益相關的議員，「市民唔好覺得投唔投票唔關我事，其實唔係㗎，每一個投票都係關你事。」

全國僑聯前副主席盧文端表示，澳門上月的立法會選舉，投票率高達53.35%，公務人員的投票率是極高，據他了解香港有關官員已經去澳門「取經學習」，全力部署做好選舉組織動員安排。