立法會選舉｜鄧炳強：不容許搞亂選舉　有辦法找網上違法行為證據

行政長官李家超在今日（28日）較早前表示，有跡象顯示，反中亂港分子及外部勢力，試圖干預破壞立法會選舉。保安局局長鄧炳強今午在撲滅罪行委員會會議後見傳媒，指針對任何危害選舉的行為，會採取所有執法行動打擊，包括情報搜集，並指相關工作不會中斷 ，強調不會容許任何罪犯搞亂選舉，「你唔好以為係網上做啲違法行為就係追查你唔到...... 只要你違法，我哋就有辦法搵證據，就能夠搵到你係邊個出嚟。」



保安局局長鄧炳強（資料圖片）

一半黑工來自內地 已要求內地單位下架涉非法行為廣告

至於黑工問題，鄧炳強指，本港有一半黑工來自內地，留意到有人以旅客身份來港從事黑工活動。「好多時呢啲黑工都係透過一啲社交媒體，喺香港搵定啲客然後落嚟嘅...... 可能係裝修工程、攝影。」

他表示，當局會從源頭開始做網上巡邏，後再進行放蛇行動並作出拘捕，並與內地相關單位聯絡，下架涉非法行為的廣告。當局亦與外賣平台進行情報搜集與聯合行動，打擊相關黑工活動。