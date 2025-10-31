立法會選舉｜招國偉出戰選委界創公屋聯會歷史　冀推動加快供應

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第六個工作日，公屋聯會總幹事招國偉今日（10月31日）報名競逐選委界議席。他表示，希望扮演民間與政府之間的橋樑角色，推動政府加快房屋供應。為他站台的公屋聯會前主席王坤形容，招國偉不是代表個人參選，而是傳承公屋聯會四十年的使命。



10月31日，公屋聯會總幹事招國偉報名參選立法會選委界別，聯會前主席王坤到場支持。（馮子健攝）

王坤：招國偉傳承公屋聯會40年使命

招國偉在王坤與公屋聯會現任主席文裕明等人陪同下交表。文裕明表示，招國偉作為年輕人繼承優良傳統，敢於創新、敢於發言，有精闢意見得到政府採納。全國政協高佩璇、港區人大徐莉亦為招國偉站台。

招國偉表示，他出生於屯門基層家庭，如今則算是小康家庭，過程中體會到踏上房屋階梯不容易，繼而思考香港人如何向上流動。他強調，房屋是中央關注的議題，他希望發揮自己所長，促成香港的房屋政策達成更多成果。

招國偉的參選口號是「凝聚香港、共建安樂窩」，他表示，作出參選決定的其中一個因素是，希望扮演民間與政府之間的角色，推動政府加快房屋供應。他自言對選情相當有信心，而之所以選擇選委會界別，是因為想將自己理念與不同界別溝通。

公屋聯會在1985年4月年成立，全稱港九新界公共屋邨居民商戶團體聯會，主要關注香港公屋政策相關議題。作為民間論政組織，一直成員參與區議會選舉，但過往未曾有人參選立法會。

