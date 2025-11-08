立法會選舉｜六大紀律部隊誓師　鄧炳強：優質立法會護民生安全

【立法會選舉2025】保安局局長鄧炳強今日（8日）聯同各紀律部隊舉辦誓師大會，為新一屆立法會選舉造勢，並落區宣傳，呼籲市民於12月7日投票。鄧炳強致辭時稱感到緊張，因為疫情後首次聚集各大紀律部隊、輔助部隊及監警會。他認為，立法會對社會民生很重要，「愛國者治港後，很對優質的立法會議員給予意見，順利地通過法例」，冀到場人員及其家人一齊投票。



11月8日，保安局局長鄧炳強率領六大紀律部隊、兩大輔助部隊及監警隊，舉行「投入選舉、共創未來」誓師大會。（廖雁雄攝）

疫情後首次聚集各紀律部隊、輔助部隊及監警會

鄧炳強今日聯同6大紀律部隊、2個輔助部隊及監警會，於銅鑼灣紀律部隊人員體育及康樂會舉辦誓師大會，為立法會選舉造勢，各大部隊首長均出席。

鄧炳強致辭時表示，今日是疫情後首次聚集各大紀律部隊、輔助部隊及監警會，有逾400人參與活動。他稱立法會對民生安全重要，以往反對派在立法會令很多民生法例不能通過，「愛國者治港後，很多優質的立法會議員給予意見，順利地通過法例」，並稱「今日企得喺到既都係自己人」，希望大家可連同家人一齊投票。

監警會秘書長：我命由我要投票

警務處處長周一鳴表示，過四年立法會通過維護國家安全條例，完善整體國家安全，警隊當日會確保所有票站安全，並指警務人員會履行公民責任投票。監警會秘書長梅達明更將名言「我命由我不由天」轉化成「我命由我要投票」。

誓師大會完結後，鄧炳強與各部隊首長率領團隊，到不同地區宣傳選舉，呼籲市民於12月7日立法會選舉時投票。