立法會選舉｜湯家驊：減少政黨勢力盤踞　冀來屆回歸核心職能

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期昨日（6日）結束，161名參選人當中約一半沒有明確的政治聯繫。行政會議成員湯家驊認為，此次選舉「多了很多不同的選擇，也少了一些既有政黨勢力的盤踞」，是「開展新的局面的好趨勢」。



湯家驊接受《香港01》訪問時直言，本屆立法會雖然少了政治爭拗，但不見很多建設性工作，甚至有議員至今都不清楚立法程序。他期望新一屆立法會能回歸《基本法》定位——立法機關，核心職能在於立法及監察政府政策制定。



行政會議成員湯家驊創立的智庫「民主思路」，9月15日宣布改名為「民思政策研究所」。（民思facebook）

「退下火線」讓新人上來是「開展新局面的好趨勢」

為期兩周的立法會提名期共收到161個參選名單，現屆立法會有35人放棄競逐連任。湯家驊表示，從參選人分佈來看，政黨固有勢力減少，多了無黨派的參選人。他形容這是「好事」。他特別強調，部分長期任職的議員「退下火線」，讓新人上來，是「開展新局面的好趨勢」。

湯家驊認為，社會過去對立法會職能有誤解，「回歸以來一直都有人以為立法會就是政黨發表政見的一個平台，或者增加政治勢力的一個基地」，但在《基本法》框架裏，立法會的本質是立法機關，「主要工作就是立法」，此外亦包括「參與和監察政府政策的制定」。

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，今次選舉共有161人報名參選，10個地區直選選區各有5至6人爭奪該區兩個議席。功能組別方面，社福界再現「三爭一」局面，其餘界別多為兩人爭一個議席。選委界則有50人競逐40個議席。（廖雁雄攝）

他解釋，參與政策制定不僅是表態支持或反對，更關鍵在於「提出一些建設性的建議，使得政府的政策得以社會更加接受，施行起來會更加暢順」。

「有議員做完四年都不知道立法程序」

被問及如何評價這屆立法會的質素，湯家驊指出，「政治爭拗似乎少了，但是建設性的工作在新聞中不見得有很多」。他形容，甚至有人跟他說，「有議員做完四年都不知道立法程序」。

湯家驊期望今次立法會的選舉「是比上一屆成功的」，原因在於「多了很多不同的選擇，也少了一些既有政黨勢力的盤踞」。他認為這種情況對香港人而言應是好事。至於是否稱得上「大換血」，他則有所保留，指出雖然有不少資深議員不再連任，但最終要看「是否有質素上的提升」，寄望於「選民的明智決定」。

民思兩人參選 湯家驊：選民是否接受待觀察

本屆立法會有部分議員來自小型政團，但其中兩個「一人黨」——新思維與香港新方向，將隨着其議員棄選而從議會消失。湯家驊創立的智庫民思政策研究所則有兩人成功「入閘」參選，分別是出戰九龍東的陳進雄和出戰新界東北的黃頴灝。湯家驊表示，兩人均是以個人名義參選，「他們跟我工作很多年，我對他們有一定信心，但會不會獲得選民接受有待觀察」。

陳進雄的對手包括民建聯顏汶羽、民建聯張培剛、工聯會鄧家彪及無黨派梁思韻；黃頴灝的對手則有工聯會、新民黨李梓敬、民建聯陳克勤與經民聯鄧肇峰。