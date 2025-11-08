立法會選舉｜盧偉國「交棒」樂見競爭：誰可「接棒」待選民決定

【立法會選舉2025】12月7日是立法會選舉投票日，距今不足一個月。經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國早前宣布不競逐連任，會「交棒」予新人，兩名工程界參選人報名時，他均有現身支持。他今日接受《香港01》訪問時指出，對於有兩位工程師競爭感到安慰，能夠放心「交棒」，但「這一棒」僅是由他交出，到最後誰人「接棒」，仍需靠選民投票。



10月31日，土木工程處前處長卜國明報名參選立法會工程界。（馮子健攝）

11月1日，港大工程學院助理院長霍偉棟報名參選立法會工程界。（馮子健攝）

形容工程界競爭有「睇頭」 望兩位工程師以政綱比拼

2012年立法會選舉，盧偉國循工程界晉身立法會，至今已經十三年。立法會選舉提名期前夕，他宣布不競逐連任，及後工程師學會前會長卜國明代表經民聯參選工程界，對手是港大工程學院助理院長霍偉棟，兩人報名時均得到盧偉國站台。

盧偉國表示，希望工程界薪火相傳，如今有適合的人選可以「接棒」，形容上述兩個工程師在業界亦有出色表現，今次工程界競爭都十分「有睇頭」，望兩人以個人歷練、貢獻及政綱作比拼。

他直言對兩個候選人參選感到高興，對於今次兩位工程師競爭感到安慰，確認自己能夠放心「交棒」，但強調他只是交出「這一棒」，最終誰人成功「接棒」要靠選民投票。

唔係「交棒」畀個人，（候選人）要業界支持。 工程界立法會議員盧偉國

工務工程。（資料圖片）

盧偉國：不少政策往往靠工程落實

多年來作為工程界在立法會的代議士，盧偉國亦總結業界在香港社會的角色。他表示，工程界對於建設社會有重要角色，政府的政策措施往往靠工程落實。過往十三年，他指工務工程涉及社會民生各方面，對香港社會、經濟、民生作出很大貢獻。

至於最近私人工程減少。他表示在整體經濟環境下，商業地拍賣都放緩，政府推出住宅用地都「試水溫」，而私人工程減少對業界生計有影響，認為政府應增加工務工程投放，他亦多次呼籲產業帶動、基建先行，叮囑政府善用市場力量，從而令發展商有意參與北都等大型計劃。他深信相關事宜都是本次工程界候選人關心的話題。

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，今次選舉共有161人報名參選，10個地區直選選區各有5至6人爭奪該區兩個議席。功能組別方面，社福界再現「三爭一」局面，其餘界別多為兩人爭一個議席。選委界則有50人競逐40個議席。（廖雁雄攝）

關注立法會選舉有否成功推動社會氣氛

經民聯本次立法會選舉派出14位成員，在地方選區、功能界別和選委界別三個組別出選。作為經民聯主席的盧偉國表示，目前關注做好選舉，固然支持經民聯參選的同事，亦希望經民聯勝出席位愈多愈好，同時關注整體的立法會選舉是否推動到社會氣氛。

他不忘鼓勵大家投票，認為投票不單止為選出心儀候選人，亦是對香港投下信心的一票。盧偉國亦以身作則，笑言「我都日日出去助選」，無論地區、功能組別都有協助「擺街站」，亦幫選委界候選人接觸選委。

10月23日，立法會會期最後一天，盧偉國展示梁君彥送贈議員的留念禮物。（廖雁雄攝）

本屆立法會任期在12月31日止，被問及日後去向，盧偉國稱自己有其他公職，包括機管局、房委會等工作，直言都夠忙碌，但可以多些時間投放在自己的興趣，譬如烹飪、音樂。

煮飯、飲食帖繼續出，相信都會喺其他不同平台服務社會 經民聯主席盧偉國

經民聯成立於2012年，盧偉國亦是創會成員之一。他表示，樂見經民聯一步步走到今日，愈來愈得到社會認同，會繼續關心經民聯，亦相信新的成員能夠做得更好。