保安局已更新外遊警示日本資訊 呼籲計劃赴日或當地港人提高警惕
撰文：吳美松
因應外交部近日就中國公民前往日本發出的提醒，本港保安局今日（15日）亦已更新外遊警示制度網頁有關對日本的附加資料，指由今年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。
保安局網頁今日更新了對日本的旅遊警示內容，指自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。
同一頁面亦有列出日本由2024年至今的一些天災等，如近日備受討論的野熊襲擊事件，最近期的則是在11月9日，日本岩手縣對開海域發生黎克特制6.7級地震，日本當局向有關地區發出海嘯警報。
