立法會選舉｜會計界交鋒聚焦行業轉型發展　黃俊碩國籍惹對手揶揄

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦「愛國者同心治港」選舉論壇，28個功能界別的候選人由今日（11月17日）起逐一較量，會計界兩名候選人今早率先登場，分別為報稱沒有政治聯繫的吳錦華及爭取連任的民建聯黃俊碩。



吳錦華在開場介紹自己時自稱「三無」，即無政黨、無背景、無外國護照，以突顯與對手的區別，到總結時又再重申。論壇本身不設候選人互相質詢，擁有加拿大及英國居留權的黃俊碩在論壇結束後表示，愛國愛港視乎行為，而非國籍。



11月17日，立法會功能界別兩名候選人吳錦華（左）與黃俊碩（右）出席「愛國者同心治港」選舉論壇。（直播截圖）

功能界別論壇抽籤答問題 不設辯論與追問

「愛國者同心治港」論壇共有39場，10場地區直選論壇已於上周完成，除了候選人政綱介紹與提問環節，還設有辯論與追問環節。功能界別則改為政綱介紹、必答環節與抽籤問答環節，必答題共有3條，抽籤回答部分則有3輪，兩人合共回答6條問題。

吳錦華率先發言，呼籲選民投票支持他這位「三無候選人」，矛頭直指對手黃俊碩。後者在加拿大出生、父親為資深會計師黃龍德，這些背景在其四年前參加立法會選舉時曾成為對手攻擊點。黃俊碩當年表明，法例容許部分功能界別議員持外國國籍，而他認為愛國與否視乎行為，與外國居留權無關。

立法會選舉會計界候選人吳錦華出席「愛國者同心治港」選舉論壇。（直播截圖）

立法會選舉會計界候選人黃俊碩出席「愛國者同心治港」選舉論壇。（直播截圖）

候選人被問如何應用AI及解決行業青黃不接

論壇必答問題包括經濟轉型期下如何支援中小企。黃俊碩提出，中小企要因應市場變化自我調整調整定位，政府亦應做好相對應的規劃，精準輔助；吳錦華則表示會計師可以轉化為企業數字化的轉型顧問，幫助它們進行成本分析，選擇合適的合規工具。

功能界別選舉論壇與地區直選論壇一樣設有候選人打氣團打氣時間，圖為會計界吳錦華的打氣團。（直播截圖）

功能界別選舉論壇與地區直選論壇一樣設有候選人打氣團打氣時間，圖為會計界黃俊碩的打氣團。（直播截圖）

論壇問題還包括在人工智能（AI）熱潮下如何推動會計業應用科技，以及如何解決業界青黃不接的問題，等等。黃俊碩表示，面對行業人才短缺，AI科技除了可以提升效能之外，亦可以減少一些重複的工作。吳錦華則指出，要增加業界的專業價值，令每位市民覺得會計師都是一個專業，有其定位、有其價值，不再只是提供一個核數報告，而是可以幫助企業開拓更多市場。

功能界別論壇由前文化體育及旅遊局媒體主任黃穎君擔任主持。（直播截圖）

香港《基本法》第67條列明，非中國籍的香港永久性居民和在外國有居留權的香港永久性居民可以當選為立法會議員，其所佔比例不得超過立法會全體議員的百分之二十。根據《立法會條例》，非中國籍或擁有外國居留權的香港永久性居民，都循指定的12個功能界別參選。

第八屆立法會選舉161名候選人當中至少有4人擁有外國護照，其中旅遊界候選人江旻憓在報名參選時表示，已申請放棄加拿大護照。建測規園界候選人林家輝在交報名表時則主動提及自己是在現任議員謝偉銓棄選才決定上陣，來不及放棄居英權，當選後若有需要可申請放棄。