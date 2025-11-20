夏寶龍在京會見艾橋智 7個月第二次晤匯豐集團高層
撰文：陳立程
出版：更新：
中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦工室主任夏寶龍，今日（11月20日）在北京會見匯豐集團行政總裁艾橋智，是夏寶龍繼今年4月會見時任匯豐集團主席杜嘉智後，再度與該集團高層人員會面。
港澳辦在官方網站發布夏寶龍會見艾橋智（Georges Elhedery）的消息，但沒有介紹會晤內容。官方發布照片顯示，艾橋智一方人員包括匯豐銀行非執行主席王冬勝。港澳辦方面，常務副主任徐啟方參加了會見。
艾橋智早前接受新華社專訪 稱香港是匯豐主市場
艾橋智由去年9月起出任匯豐集團總裁，他在上月初曾接受新華社專訪，表示香港是匯豐的主市場，「是我們擁有領導地位和創造回報的重要增長機遇所在」。艾橋智指出，香港的獨特優勢在於擁有對接內地的開放通道，為世界提供進入全球第二大經濟體的最具吸引力和最全面的渠道，也為內地資本走向世界搭建了橋樑。
夏寶龍4月晤時任匯豐主席 強調全力支持香港獨特優勢
今年4月2日，夏寶龍曾在北京接見時任匯豐集團主席杜嘉祺。港澳辦在相關新聞稿中指出，夏寶龍對匯豐長期以來看好中國內地和香港，積極參與香港經濟社會發展，特別是國際金融中心建設表示肯定，並強調中國堅定不移擴大高水平對外開放，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境。
杜嘉祺在今年9月30日離任滙豐集團主席及董事會成員。
夏寶龍晤匯豐集團主席杜嘉祺 冀集團向國際說好中國及香港故事陳茂波「拉大隊」訪京見夏寶龍 讚北京副中心、雄安規劃視野磅礡夏寶龍北京會見香港保監局 新上任副主任徐啟方同場參與港澳辦證實徐啟方接任常務副主任 陪夏寶龍看望青聯港澳委員如何回應夏寶龍期望？ 李家超：平衡安全與發展，加快建設北都夏寶龍談安全與發展 香港政府如何「更大擔當」？夏寶龍國安法論壇致辭38次談發展 盧文端：突顯訪港重點是經濟夏寶龍訪港｜即場寫詩「為區議員點讚」 促港府拆牆鬆綁加快發展