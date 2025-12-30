專訪｜AI「搶飯碗」縮減職位？　孫玉菡：未必！但取代不懂AI的人

本港勞動人口自2018年達高峰後持續下降，人口老化與AI廣泛應用衝擊就業市場。勞工及福利局今年對人力推算作中期更新，結果預計明年公布。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時指出，目前未有數據公布，但輸入外勞行業的供求，以及AI對行業人手的影響是人力推算重點考慮方向。以AI為例，他認為未必會直接減少就業崗位，但會需要更多懂AI的員工，坦言「現在是懂AI的人取代不懂AI的人。」



至於各項人才計劃，孫玉菡形容「很成功」，例如「高才通」申請者中七成為40歲以下年輕群體，認為有效緩解人口老化，並指有很多地區「抄我們的人才政策」。



勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪，談及人才政策和人力推算。（夏家朗攝）

孫玉菡評估AI「搶飯碗」：現在是懂AI的人取代不懂AI的人

孫玉菡接受《香港01》專訪時表示，正為中期人力推算收集數據，團隊正接觸持份者並蒐集最新資料，最新的人力觀察仍要賣關子，坦言「這一刻我自己都沒有數據在手。」 但他的方向明確，透露將優先處理輸入外勞相關行業，檢討補充勞工優化計劃，同時深入評估AI對就業市場的影響。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

孫玉菡指出，與兩年前相比，AI應用已廣泛滲透各行各業。「金融用多了AI，銀行用多了很多自動化AI，很多行業都用多了很多。」 他強調，AI未必會直接減少就業崗位，但會需要更多懂AI的員工，因此「再培訓在課程設置和資源分配都要改」。 他強調，掌握AI應用技能是保持就業競爭力的關鍵。

大家原本擔心AI取代人，但現在是懂AI的人取代了不懂AI的人。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡稱人才政策成效顯著：很多地方抄我們

本港2025年第一季勞動人口較上一季減少逾1.6萬人，降至380萬人。近年，香港政府積極引進人才，例如「優才」、「專才」、「高才」等計劃。孫玉菡表示，各項人才入境計劃成效顯著，「我們這個世界的人才排名，由第九跳到排在第四」。他形容人才計劃「很成功」，強調「很多地方改了人才政策，很多是抄我們方法的」，指會按香港實際情況持續優化。

很多地方的人才計劃有我們的影子。 勞工及福利局局長孫玉菡

政府數據顯示，「高才通」計劃獲批人士的平均年齡中位數是 35 歲，當中逾七成人40 歲或以下。 孫玉菡指，「高才通」等計劃來港的人才，「一定比我們年齡人口的中位數（49歲）年輕」，認為有效緩解人口老化速度。