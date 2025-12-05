選舉專訪｜直選唯一「全女班」　新界西南上演同室操戈？

【立法會選舉2025】 第八屆立法會選舉十個直選選區，新界西南是唯一一個五名候選人全為女性的選區，五人平均年齡37歲。外界固然聚焦當區候選人對婦女、青年政策有何看法，亦關注民建聯在當區派出的兩名候選人盧婉婷與郭芙蓉均有相當地區工作經驗，「叮噹馬頭」之下會否內訌。同區的工聯會候選人陳穎欣是現任立法會議員。另外兩個新面孔是新民黨張文嘉和經民聯莫綺琪，一人學歷突出，另一強調自己聚焦青年議題，兩人均表示對選情有信心。



立法會新界西南候選人，民建聯盧婉婷（梁鵬威攝）

民建聯一區派兩人 全取兩席機會小

民建聯今次在三區派出兩隊，形容是一個考驗，亦給予市民更多選擇，其中一區就是新界西南，另外兩個為港島東與九龍東。四年前民建聯代表梁熙在港島東以第二高得票當選，比排第三的新民黨廖添誠僅多約3000票，今屆兩黨均派新人當選，若選情與四年前相似，民建聯或需「棄保」；九龍東民建聯競逐連任的顏汶羽，上屆與工聯會鄧家彪得票相若，以絕對優勢雙雙當選，周日選舉懸念較小。

相比之下，民建聯今次在新界西南派出的兩名候選人，最大對手似乎正是彼此。翻查現屆民建聯新界西南立法會議員陳恆鑌上次選舉得票為83,303，第二名是工聯會陳穎欣得票6萬多。改制後的立法會選舉是雙議席單票制，得票最高首兩名候選人晉身立法會。若以四年前得票為基準，就算將陳恆鑌得票平均分，亦不足以讓兩名候選人攜手邁進立法會。

區選「票后」盧婉婷：幾年前已服務整個葵青區

民建聯本區其中一位候選人是2023年區議會選舉的「票后」盧婉婷，她當時在青衣選區得到22,775票。她認為，民建聯兩位候選人都有選民基礎，最大特點是「唔係忽然落去選」。她回想2019年「艱難時刻」，僅得包括她們在內的少數建制派在葵青區服務，甚至到2021年民主派區議員辭職潮後，都是靠幾位同事「頂住」整個區議會，稱當時工作範圍就已經是整個葵青區，抗疫時建制工作更不分區域。

當時我哋兩個（與郭芙蓉）都服務整個區，我覺得大家都有知名度。 新界西南候選人盧婉婷

立法會新界西南候選人，民建聯郭芙蓉。（黃寶瑩攝）

郭芙蓉：民建聯派兩隊是良性競爭、凝聚各方

另一名民建聯候選人是葵涌東直選區議員郭芙蓉，被問及民建聯是否旨在全取兩席？她表示選舉是挑戰，無論結果如何都是要凝聚力量，覺得多些選擇是好事，大家屬良性競爭。她續稱，大家作為不同直選區議員，原本「細區」內的連結一定強一些，但無損市民公平選擇，「區內樁腳都冇話一定幫邊個」。她又舉例指，與盧婉婷都有參與荃灣婦女會，但這些會沒有特別幫哪一位，只要工作方向一致都會予以支持。

新界西南始終涵蓋荃灣、葵青合共五個區議會「細區」，要「跑出」不能只鞏固區選時的地盤。盧婉婷表示自己做了十多年區議員，多年來求助個案都是遍佈各「細區」，並不認為自己在荃灣區較弱。至於自己的區議會直選區青衣，她表示多年來見證青衣發展，自言較為熟悉，基礎好一些。

兩人不刻意避免「踩入」對方「地盤」

選舉始終有輸贏，票數多才能勝出。被問及會否「踩入」黨友的「地盤」時，郭芙蓉強調，從政初心應是幫更多市民，而不是思考是否搶票、如何部署。盧婉婷則重申，大家早已不分區域地工作。

受訪時，郭芙蓉表明有到青衣一些屋苑宣傳，青衣區的法團開會有問題她都會參與、有需要都會幫手；盧婉婷則稱，「唔會避開架嘛，因為大家知名度、工作範圍係整個葵青區」，而她正是在葵涌東接受採訪。不過，這對民建聯「姐妹花」都稱，同區競爭不會影響友誼。

唔好話搶唔搶票、點部署，永遠要做好本份。 新界西南候選人郭芙蓉

立法會新界西南候選人，經民聯莫綺琪（馮子健攝）

莫綺琪形容自己善於交流 多與市民互動

經民聯在上屆立法會選舉沒有派人參與直選，今次派出葵青區議員莫綺琪。她自言相比幾十年經驗的人資歷較淺，但善於交流，相信自己會其他議員更認真與市民互動。連同莫綺琪在內，經民聯在荃葵青只有兩名區議員，地區動員能力無疑較傳統政團小。莫綺琪表示，她有到不同地點拉票，雖然一開始到青衣以外的地區市民會較為陌生，但相信其他候選人面對的情況都一樣。

現任（立法會議員）可能電視機有報道之外，其餘幾位（候選人）喺公眾面前機會都唔多。 新界西南候選人莫綺琪

莫綺琪：另一位候選人事務繁忙 或少與網民交流

除了沿用傳統方法擺街站，莫綺琪表示自己會透過不同創新方法了解市民真實需求，「唔係企完、派完傳單就算」。她的YouTube頻道有約2萬名訂閱者，自言經常在網上與市民交流。她亦提及「另有一位候選人都係網上嘅，但佢嘅事務比較繁忙啦，（與網民）交流未必多嘅」。

莫綺琪相信自己與網民互動多是特點。該區工聯會候選人陳穎欣亦有經營YouTube頻道，訂閱人數約32萬。

立法會新界西南候選人，新民黨張文嘉。（夏家朗攝）

社交平台追蹤者少 張文嘉：落街揸住筆記簿記錄市民所言

新民黨候選人標榜高學歷，出戰新界西南的荃灣區議員張文嘉便有「博士媽媽」之稱。相比起莫綺琪與陳穎欣，她似乎較少使用社交平台，Facebook專頁追蹤者不足400人。她直言會繼續努力，更會在不同渠道做好宣傳，自言特性是會親身落區與市民接觸，縱使團隊沒有鋪天蓋地的宣傳，但會「揸住筆記簿」記錄市民所言及所需。

張文嘉：十五年仁濟醫院服務經驗 無脫離社會服務

張文嘉是委任區議員，沒有直選經驗。被問及會否對本次選舉構成壓力時，她強調自己過去十五年在仁濟醫院董事局服務，形容董事局如同社會民生「小縮影」，提供的服務包含醫療、中小幼學校、房屋、長者福利，雖然地區工作經驗表面上與其他候選人「少少唔同」，但一直沒有脫離社會服務範疇，只是角度有些不一樣。

四位候選人都係好朋友、好拍檔.......各自背景、工作經歷唔同，十隻手指有長短，大家有各自特色。 新界西南候選人張文嘉

五朵金花巾幗之戰 如何突出自己？

本區五位候選人都是女將、年紀相若，如果選民本身對候選人不了解，或覺得有些「模糊」，如何突出自身優勢，成為各候選人面對的挑戰。

盧婉婷認為自己有擔任區議會主席的經驗，重視團隊形式工作，本身關注特殊需要（SEN）學生，與少數族裔等亦有接觸。郭芙蓉笑言，多年前陳恒鑌參選立法會，她都有份在比例代表制名單中「排隊」，街坊對她應有印象，希望市民感受到她長期紮根社區。

莫綺琪表示，無論與團體相處還是親自面對街坊，收到的意見都是覺得她的親和力大，認為這正是優勢。張文嘉強調自己是本區唯一一名有博士學位、科研出身的候選人形容自己是「科學底」的人，懂得用數據呈現社會現象。

本區另一候選人陳穎欣沒有接受訪問。她透過助理表示，要忙於選務及拉票工作，爭取市民支持。