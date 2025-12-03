大埔火災．拆局｜網紅散播謠言消費災難　法律震懾成抗災戰場

大埔宏福苑發生的五級大火，罹難人數增至至少159人。這場世紀火災在觸動香港社會於悲慟中團結應對的同時，也在網絡世界掀起波瀾，不少虛假資訊與奇腔怪調在網上散播發酵。駐港國家安全公署五日內兩度發聲警告，突顯對「借災生事」惡劣行徑的關注。



因涉嫌從事分裂國家活動被中國公安全球通緝的台灣網紅「八炯」近日便聲稱，火災發生數小時後「僅有一輛消防車到場」，更荒謬地指控「鎮暴警察多過消防員」。儘管謠言迅速被現場直播與事實擊碎，八炯也在今日拍片「道歉」，但這類摻雜惡劣目的政治投機行徑不會休止。執法當局固然需要嚴肅對待，社會整體也必保持清醒，在災後漫長的重建道路上，香港需要團結前行、理性追責，而不是情緒化的喊殺，唯有如此，才能真正告慰死者，守護生者。



共有12名消防員受傷送院。（夏家朗攝）

被通輯台灣網紅散佈不實言論

大埔宏福苑於八天前（26日）的下午2點51分發生五級火災，首批消防員在5分鐘後抵達現場，入職9年的消防員何偉豪於3點30分進入火場，失聯30分鐘後被發現昏迷，送院後死亡，後續更有12名消防員受傷入院。火場溫度最高超過500度，歷經43小時才將大火完全撲滅。根據消防處翌日公開信息指，共調派200多架消防車輛和約100架救護車輛，共出動1,200多名消防及救護人員。火場溫度最高超過500度，為救援工作造成極大困難，消防員歷經43小時才將大火完全撲滅。

當全港上下一心共同救災，並對消防員致以崇高敬意之時，社交媒體卻謠言四起，台灣網紅溫子渝（八炯）27日於網絡發布影片，指兩三小時只有一輛消防車到現場，「後續才有其他水柱到場，而比起消防車，先到的更多的是鎮暴警察。」

事實上，包括《香港01》在內的多家媒體拍攝的現場畫面清晰顯示，事發當日，災場周邊道路集結了多輛消防車、雲梯車及救護車。「八炯」被眾多香港網民抨擊利用災難造謠，賺取流量，並要求其道歉。有媒體報道，「八炯」辯稱資訊來源一位「老婦人」，稱「要老婦人認錯，我會道歉」。

災難成為政治網紅生事獵場

為什麼在災難面前，總有人要「搞三搞四」？對於像「八炯」這類長期以反華、反港議題為食的境外KOL而言，災難從來不是單純的人道主義危機，而是他們收割流量與政治紅利的獵場。這是一種典型的「政治碰瓷」。他們之所以在火災發生後第一時間散布謠言，目的無非是製造仇恨敘事與鞏固極端同溫層。但這種卑劣操作，不僅是對死者的不敬，也是言論空間的濫用。

「八炯」早前福建省泉州市公安局懸賞抓捕，指其涉嫌煽動「分裂國家」等罪名，懸賞金額最高達人民幣25萬。早在2019年香港爆發反修例風波期間，他便利用自己的YouTube頻道渲染「抗中」立場，這種政治投機為其帶來爆紅的網絡聲量，但也使其成為台灣政治兩極對立不斷惡化的幫兇。而他的政治「人設」，在台灣今年「大罷免」失敗後，隨着其被同路人揭發曾研究納粹如何操控群眾而崩潰。

國安公署兩度表明嚴打「以災亂港」

公安對「八炯」發出了全球追緝令，意味他若來到香港，也難逃法網。面對類似的造謠行為，坊間也有不少聲音激憤地要求動用《香港國安法》或《維護國家安全條例》嚴懲。駐港國安公署在上周六與今日兩度表明，堅定支持特區毫不手軟打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預。

國安法是香港的「定海神針」，是維護國家主權最後、最鋒利的防線。網紅造謠未必全然上升到國家安全的高度。香港具備成熟的普通法體系，《刑事罪行條例》中的「煽動意圖」或相關治安法例也可以成為懲治此類不法行徑的有力武器。

作為一個成熟的法治社會，香港在法律的清晰界限内容納並保障基於事實與理性的討論空間，但對不道德，甚至居心叵測、破壞社會安定和團結的極端情緒化言論，不應姑息、縱容。對廣大市民來說，對網絡上煽動對立、消費災難的極端言論應保持警惕，避免以任何方式在宏福苑災民乃至香港市民的傷口上撒鹽。