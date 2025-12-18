候任議員倡政府多落區　政策制定初期可見議員收集民意

政府今日（18日）與候任議員舉行交流會。多位候任議員會後見傳媒時，呼籲政府制定政策初期就聽取議員及市民意見。即將接任「G19」召集人的霍啟剛表示，希望市民了解立法會工作，不只是在直播看到。他認為，政策醞釀和撥款安排等，可設立長期溝通機制，已向政府提出相關意見，希望未來主動出擊和政府交流。新民黨陳家珮則表示，期待政府多落區接觸市民，聆聽市民意見。



第八屆候任議員見記者，左起葉傲冬、陳家珮、霍啟剛（王晉璇攝）

候任港島西議員陳家珮表示，香港要配合國家「十五五」規劃新方向，發展步伐要加速，希望政府在政策籌劃階段聽取議員收集到的民意。陳家珮亦指，前廳交流會可以「加多點、深入點」。

候任新界東南議員、民建聯葉傲冬指，過去議員上任前未有交流會安排，反映政府重視新一屆立法會。他同樣建議政府在政策醞釀初期，可以收集民意。

候任體育、演藝文化及出版界議員霍啟剛則認為，市民冀了解立法會工作，不只是透過直播認識立法會。他認為，政策醞釀和撥款安排等應考慮設溝通機制，就此他以「G19」代表的身份向政府提出相關意見，希望未來主動出擊和政府交流。此外，他指候任議員不少身兼人大、政協職務，應利用好這些身份，發揮香港橋樑角色。

第八屆立法會候任議員見記者，左起：吳秋北、梁子穎、林偉江。（王晉璇攝）

工聯會候任議員冀改善「打工仔」待遇

多名工聯會立法會候任議員亦在會後見記者。會長兼候任港島東議員吳秋北稱，交流會展示行政、立法互動可更緊密，有利於新一屆議會運作。他指，工聯會重視發展經濟及「打工仔」的參與，形容「打工仔」是社會「基石」，希望提升就業機會和質量。

勞工界候任議員李廣宇指，新科技對「打工仔」衝擊大，希望員工培訓方面有更多配套和技能提升機會。

另一勞工界候任議員林偉江指，除了監督政府、做好把關，更要做好建言獻策，把市民意見帶入政府，未來希望就勞工政策做好橋樑角色，讓政策落地更加實際貼地。