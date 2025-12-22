第八屆立法會2026年元旦宣誓就職　首於公眾假期舉行　李家超監誓

第八屆立法會會期由2026年1月1日（下周四）開始，特區政府宣布，議員宣誓儀式將在當日早上舉行，由行政長官李家超為90名新議員監誓。這將是立法會議員首次於公眾假期宣誓就職。



政府與第八屆立法會候任議員在政府總部舉行交流會。（廖雁雄攝）

宣誓具約束力 倘違誓言須承擔法律責任

宣誓儀式將於下周四早上11時，在立法會綜合大樓會議廳舉行。 根據經《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》修訂的《宣誓及聲明條例》（第11章），行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人。

立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員於12月9日會見傳媒。（廖雁雄攝）

宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。政府將於舉行宣誓儀式後公布宣誓有效的立法會議員名單。

12月11日，候任立法會議員到立法會會議室。一眾議員面向鏡頭揮手。（廖雁雄攝）

立法會換屆選舉在12月7日舉行，三個界別投票率均高於上屆，其中地方選區總投票率31.9%，比四年前高1.7個百分點；但總投票人數1,317,682，較上屆少33,123人。

李家超預告首場會議提議案 支援宏福苑災民

立法會大會通常在星期三召開，過往新一屆議員議員宣誓儀式亦多在周三舉行，與就任日期有差異。新一屆議員履新後，首項事務是選舉立法會主席，新會期首次立法會大會，將於選出主席後第一個星期三召開。

行政長官李家超日前表示，將在新一屆立法會召開首次會議時提出政府議案，商討如何救助大埔宏福苑火災災民和推動重建復常。