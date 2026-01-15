淘寶網購電器惹安全隱患　何敬康促檢視電器銷售法例

不少香港人「淘寶」網購電器，惹安全隱患。新民黨立法會議員何敬康表示，元旦至今短短兩周已發生至少5宗因電器短路或使用不當而引起的火警，認為有關電器銷售的相關法例未追上網購出現的步伐，相信值得當局盡早檢視。



何敬康昨天（15日）與港九電器商聯會會長蒙德揚及主席李致慧、香港攝影業商會主席孫道弘、和港九無線電聯會會長邱英豪，以及10多位業界代表和多位立法會議員討論跨境網購電器。

業界在會上反映近年在跨境網購電器成風，本地電器供應商正面對不公平競爭，形容他們一直謹慎遵守規定，對使用者無疑較有安全保證，而部分跨境網購的電器卻沒附有能源標籤和符合安全規格證明書，銷售的網店亦不需負擔香港廢電器稅項，產品也不需要符合香港的安全標準，衍生出日後處理廢舊電器的額外成本和日常使用的潛在危險。部分跨境網購電器甚至有「一條龍」服務，卻安排難以確定其專業資格的「專人」上門安裝電器。

種種情況或為社會帶來消防安全隱患，若然因使用沒安全保證的電器而引發火災，毫無疑問是得不償失。 何敬康

何敬康認為需要積極跟進跨境網購電器，尤其是有關電器銷售的相關法例未有追上網購出現的步伐，相信這值得當局盡早檢視。何敬康指明白跨境網購電器大多源於售價較吸引，但考慮到自踏入2026年至今，本港發生至少5宗因電器短路或使用不當而引起的火警，相信大家都應格外重視電器安全問題，以及本地電器供應商的重要角色，讓業界不再蒙受無故的打擊。