前政務司司長「肥龍」許仕仁因病離世　涉新地貪污案判監7年半

政界消息指，曾捲入「新地貪污案」、有「肥龍」之稱的前政務司司長許仕仁今日（2月1日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年77歲。有與許認識的人士指出，他出獄後增磅，早半年前已見他變回「肥龍」。



許仕仁生前出名愛好美酒佳餚，曾花超過21萬元享用一頓法國菜。2014年，他因貪污案被判刑7年半，在2019年12月8日刑滿出獄。自他捲入貪污案後，先後遭多名債主追債，包括東亞、新地旗下的忠誠財務、渣打銀行等合共五所金融機構，欠債額超過7,400萬元。高等法院後於2013年11月頒令，宣布許仕仁破產。



許仕仁涉新地貪污案，被判刑7年半，2019年12月18日出獄，身形瘦削很多，不再是「肥龍」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

許仕仁涉新地貪污案被判刑7年半，2019年12月18日出獄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

有半年前見過許仕仁的人士表示，雖然是夏天，但他依然穿大衣外出，「肥龍」身型已回復。有政界中人表示，據聞許仕仁已在醫院深切治療病房一段時期。

▼許仕仁2019年12月18日出獄▼



1998年與任志剛、曾蔭權入市合力打退「金融大鱷」索羅斯

許仕仁生於1948年，曾就讀皇仁書院，其後升讀港大文學院。他1970年加入政府，曾在多個部門工作，包括民政署、廉政公署、運輸署等等，被公認為「橋王」。在1998年亞洲金融風暴期間，金融管理局總裁任志剛聯同當時的財政司司長曾蔭權以及當時任財經事務局局長的許仕仁，動用逾千億港元的外匯儲備大戰炒家，以索羅斯為首的「金融大鱷」，入市購入多隻港股，成功擊退炒家，其後成立盈富基金將港股出售，成為許仕仁政界生涯最大功績之一。

2005年獲曾蔭權羅致重返政府出任政務司司長

許仕仁2000年6月離開政府，到強制性公積金計劃管理局擔任行政總監，至2003年離任。他在2004年2月出任新地旗下九龍巴士控股有限公司及其附屬公司董事，至2005年5月辭去職務，當年他被當選特首的曾蔭權羅致，重返政府出任政務司司長，至2007年7月1日政府換屆時離職。

他以識食識享受聞名外界，有「肥龍」之稱，於2007年卸任司長時，其支出被揭發超過公職收入7倍。

2005年，許被任命為政務司司長。（資料圖片）

廉政公署收到一封由律師轉交檢舉匿名信 追查6年展開拘捕轟動全城

廉政公署於2008年7月收到一封由律師轉交的匿名信，指許仕仁時任積金局行政總監，接受新地高層免租入往銅鑼灣豪宅禮頓山，廉署成立專案小組開展調查，翌年底首邀許仕仁以證人身份會面。許仕仁提及出任新地顧問的1,500萬元報酬，露出端倪。

廉署於是擴大財務調查，搜證涉及逾千匯款記錄、230個戶口、120名證人，終查出賄款流向。於2012年3月先拘捕新地前執董陳鉅源、港交所前高級副總裁關雄生，再於十日後拘捕許仕仁、時任新地聯席主席的郭炳江及其弟郭炳聯，轟動全城。

2014年5月8日，案件在高等法院正式開審。案情指，許仕仁於2000年至2003年在任積金局行政總監時，無申報獲郭氏兄弟免費租住禮頓山相連單位；於2005年上任政務司司長前後，以此前擔任新地顧問的尾數報酬為名目，由郭炳江經陳鉅源及關雄生給予850萬元，但被指是讓他作為新地耳目，藉此讓新地在西九文化區及馬灣項目得益。另外，指許於2007年7月起身為行會成員，再次經陳鉅源及關雄生，收取郭炳江及郭炳聯的1,118萬元。

正在服刑中的許仕仁2025年11月2日因新地貪污案，再被押解出庭。（資料圖片／黃永俊攝）

正在服刑中的許仕仁2025年11月2日因新地貪污案，再被押解出庭。（資料圖片／羅國輝攝）

許仕仁判囚7年半 同案4名被告判刑最重

2014年12月，許仕仁等人因串謀藉公職作出不當行為罪而被判入獄，分別被判囚5年至7年6月不等。其中許被裁定三項「藉公職作出不當行為」、一項「串謀藉公職作出不當行為」及一項「串謀向公職人員提供利益」罪罪成，判囚7年半。

許仕仁等人因串謀藉公職作出不當行為罪而被判入獄。許仕仁2017年5月9日就終極上訴出庭。（資料圖片/梁鵬威攝）

許仕仁等人因串謀藉公職作出不當行為罪而被判入獄。許仕仁2017年6月14日到庭聽取終極裁決。（資料圖片/余俊亮攝）

2019年底出獄 體形前瘦不再是「肥龍」

在2019年12月18日刑滿出獄。當日早上7時半已有大批記者在赤柱監獄外等候，至9時15分許坐高爾夫球車由懲教人署送到出監獄外。許仕仁身穿一套黑色西裝，內搭一件寶藍色的毛衣及淺藍色襯衫，他雖然滿頭白髮，體形較前瘦，不再是「肥龍」，但精神不錯。

離開監獄後，他在多人陪同下直接登上一輛黑色七人車，對記者的所有提問都未有回應。私家車駛至寶馬山附近一個私人屋苑，而非返回以往租住的跑馬地寓所。

許仕仁2019年12月18日出獄，身形瘦削很多。（梁鵬威攝）

生活奢華 酒店一餐法國餐廳豪花21萬 花費200多萬買唱片

當年審訊期間，主控官David Perry曾指出許仕仁曾在港島香格里拉大酒店的法國餐廳Petrus，豪花21萬港元食一餐飯、以15萬港元入住英國倫敦頂級酒店The Dorchester，以及花費3.3萬港元到港麗酒店餐廳Nicholini's享用晚餐等。

許仕仁亦鍾愛賽馬，他曾擔任香港賽馬會董事，過往曾分別與妻子羅美美、唐英年及任志剛共同擁有8隻馬匹。身為馬主的許仕仁又會購買貴價紅蘿蔔和草飼養愛駒，養馬費用開支巨大，5年間的養馬開支已達330萬元。

除此以外，許仕仁亦曾隔日，甚至每日便提款一萬元，他亦自認曾於數年內花費200多萬元買唱片，花約700至800萬元於紅酒收藏。另外，許仕仁更曾向「上海小三」沈莉娜饋贈約850萬港元，購入上海千平方呎物業及奧迪跑車，又豪贈手袋、手錶等名貴禮物。

▼許仕仁入獄前情況▼



+ 1

許仕仁先後遭多名債主追債 總額達7400萬

許仕仁自捲入貪污案後，先後遭多名債主追債，包括東亞、新地旗下的忠誠財務、渣打銀行等合共五所金融機構，向法院入稟追討貸款、信用卡欠款和透支貸款等，欠債額超過7,400萬元。其中單計東亞銀行兩筆透支貸款及兩張信用卡欠款，就已高達5,000萬至6,000萬元，政府當時亦暫停向許仕仁發放每月8萬元的長俸，高等法院後於2013年11月頒令，宣布許仕仁破產。

許仕仁破產後曾三度拍賣其私人珍藏，當中不乏逾萬張黑膠唱片及雷射影碟，亦有國畫、工藝品、鈔票及郵票、名牌擺設，以及紀念座等物品。至於名酒方面，除干邑外，大多拍賣的紅酒均是來自法國波爾多的葡萄酒，其中亦有屬頂級紅酒，包括1995年的Chateau Haut Brion、1990年的Chateau Angelus，該批酒估值約10萬元。