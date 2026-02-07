預算案｜ 議員獻計「派糖」 倡累進式子女免稅額、重推學生津貼
撰文：文維廣
出版：更新：
2026至2027年度《財政預算案》將於本月25日發表，隨着政府財政狀況預期改善，多名不同黨派的立法會議員今日（2月7日）出席電台節目時，各自提出「派糖」建議，包括推行累進式子女免稅額、發放育兒津貼、豁免「長生津」長者醫療收費。
周浩鼎：政府財政好轉 就要照顧市民
財政司司長陳茂波預計政府經營帳目可轉虧為盈，民建聯周浩鼎今早在港台節目《星期六問責》中對此表示歡迎，認為在庫房收入好轉下應加強社會福利。他建議將公營醫療收費減免涵蓋範圍擴大至所有65歲以上領取長者生活津貼的長者，以減輕他們的財政負擔及省卻申領的行政程序。他強調，既然政府財政有好轉，就要照顧市民，特別是一些有需要的人士。
鄧家彪：豁免長者醫療收費是「一粒糖」
出席同一節目的工聯會鄧家彪支持降低公營醫療收費自動減免的門檻。他表明，如要「派糖」，其中一粒糖就是向65歲以上長者豁免收取公營醫療費用，再抽查資產。新民黨李梓敬則認為，退休長者未必有收入，應訂立機制全面減免個別歲數以上的長者收費。
李梓敬建議2萬元生育津貼「累進式加碼」
最新數據顯示香港生育率跌至歷年新低，而現行向新生嬰兒發放兩萬元的措施將於今年10月屆滿。李梓敬建議延續相關政策，同時應「累進式加碼」，即每多生一名子女，津貼額增加50%。他又提出重啟2500元學生津貼以減輕家長經濟負擔。
鄧家彪則建議推行0至3歲育兒津貼，以及提供「累進式」子女免稅額與提高書簿津貼。他強調，政府應讓市民有幸福感，放膽消費及生育，預算案需要聚焦支持中產。
特區政府曾向全港中學、小學及幼稚園學生提供每學生2,500元免入息審查學生津貼，但因應公共財政赤字，去年財政預算案宣布取消有關津貼，預計每年為庫房節省20億元。
