預算案｜陳振英倡遲交稅罰款增5%　邵家輝促夜晚減「抄牌」谷消費

2026至2027年度《財政預算案》將於本月25日發表，多名立法會功能界別議員今日（7日）出席電台節目，就公共財政開源節流及支援企業轉型發展提出建議。金融界陳振英建議加重遲交稅罰則以增加庫房收入，並提出以全民享用半價醫療的優惠取代派發消費券。批發及零售界邵家輝促請政府帶頭減租，並建議放寬晚間泊車執法以刺激夜經濟。



2月5日，立法會G19成員會見財政司司長陳茂波等多位特區財金官員，提交對2026/27年度財政預算案嘅建議。（霍啟剛facebook）

陳振英倡全民每年享一次半價醫療 代替消費券

金融界議員陳振英商台《政經星期六》節目中指出，政府經營帳目已出現盈餘，退稅額也應止跌回升。在開源方面，他留意到過去數年有大量遲交稅個案，建議將遲交稅的附加費額外上調5%，預計可令庫房增加數千萬元收入。

陳振英促請政府撥出更多財政資源支持產業發展。對於社會有聲音建議派發消費券以提振本地消費市道，他認為，與其無差別派發消費券，不如讓全港市民每年享用一次半價公營醫療服務，直接減輕市民對醫療開支的憂慮。另外，他表明反對徵收富人稅，指相關措施可能導致人才不願意來港。

邵家輝促政府帶頭減租 搞活夜經濟忌「只篤魚蛋」

自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝在同一節目中表示，零售業界相信市道差不多見底，但仍面對跨境網購的巨大挑戰。他促請政府帶頭減租，協助堅持實體經營的商戶渡過轉型期。

1月26日，自由黨向財政司司長陳茂波就新一份財案提建議，結束後見記者。（何夏怡攝）

在推動夜經濟方面，邵家輝直言單靠「篤魚蛋」並不足夠，認為應帶動夜間消費氣氛。不過，他認為派發夜間消費券有難度，指不少零售業界不在夜間營業，夜間消費券會令他們感到不公。他建議在不阻塞交通的前提下減少晚間「抄牌」，以方便消費力較高的市民駕車外出消遣，從而帶動整體市道。

陳祖恒籲優化BUD基金 霍啟剛倡活化大球場

身兼生產力局主席的紡織及製衣界議員陳祖恒關注中小企轉型支援。他指出，本港企業有九成以上為中小企，政府應給予更多資助，推動它們升級轉型。他舉例指，政府推出的「BUD專項基金」，出資比例由最初的1：1變成3:1（即政府資助額為企業投放資金的三分之一），促請政府至少把資助比例調整至2:1，在人工智能（AI）人工智能（AI）人工智能（AI）應用等關鍵領域，更應提供1:1配對資助，鼓勵企業利用跨境電商開拓海外市場。

經民聯立法會議員在會見財政司司長陳茂波，提出130項《財政預算案》建議內容。（經民聯fb相）

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛則提出，除了興建新設施，政府亦應活化現有場地。他建議康文署與商界合作發展轄下場地，例如可引入商界力量，為香港大球場重新定位，發揮其最大潛力。他又期望政府不要忽略中產，建議個人免稅額由13.2萬元加到14萬元，以及提高子女免稅額及延長初生子女的額外免稅額。

陳振英與霍啟剛同為立法會G19成員。G19在2月5日向財政司司長陳茂波提交了對今年預算案的共同倡議，共分10個主題、49點建議，均與國家「十五五」規劃及香港「四中心、一高地」定位緊密對接。