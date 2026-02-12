立法會42議員行維園年宵共消費近6萬　一議員被中學生問「貴姓」

全港花市近日開鑼，42名立法會議員組成「花市團」今日（12日）下午到維園支持。主席李慧琼表示，此行不單為「帶旺個場」，亦希望身體力行支持本地經濟，故建議議員在花市每人最少消費888元，取個好意頭。李慧琼晚上在社交媒體發文，出發前約定每人最少消費888元，結果大家都忍不住「加碼」，一行人合共消費了近6萬元，「做到丁財兩旺！」



不少議員行花市時都被市民認出，不時有市民上前索合照。不過，立法會「班長」陳振英在一個學生攤位光顧時，有學生疑似未能認出陳振英，拜年前問對方「貴姓」。



42名立法會議員今午到維園行年宵。（夏家朗攝）

立法會主席李慧琼表示，此行不單為「帶旺個場」，亦希望身體力行支持本地經濟，故建議議員在花市每人最少消費888元。（夏家朗攝）

據了解，議會內各版塊對今次活動相當重視，相信是源於中央強調落區的重要性後，議會內落區文化逐漸深厚。

主席李慧琼今日行年宵前則指，組織議員逛年宵除了探訪外，亦希望「帶旺個場」，丁財兩旺，身體力行支持本地消費，又建議每名議員至少消費888元，「攞個好意頭」。

立法會主席李慧琼與陳凱欣、姚柏良等一組行維園花市。（夏家朗攝）

42名議員分成八組，李慧琼一組到訪不少學生攤檔，在「城大獸醫」的攤檔買了文創產品，花費約一千元。（夏家朗攝）

陳凱欣提議買減壓鍵盤按鈕玩具練撳掣

42名議員分成八組，李慧琼一組率先到訪一個花檔，作為主席的她送了一紥花給每位組員，共花費400多元。她其後在年宵市場行動時，不時與市民、工作人員等交流，不少市民更向她索取合照。

他們之後到訪不少學生攤檔，在「城大獸醫」的攤檔買文創產品時，花費約一千元，議員們隨即起哄說支付「好意頭」的1,088元；另外，在顯理中學的攤檔，同組的陳凱欣則提議買減壓鍵盤按鈕玩具，笑言「議員要練撳掣」。

李慧琼向每位組員各送一紥花。（夏家朗攝）

李慧琼：大家都忍不住「加碼」購買 支持年輕人和中學生擺檔

李慧琼晚上在Facebook發文表示，短短45分鐘的行程，大家收穫滿滿。「出發前我們約定每人最少消費888元，結果大家都忍不住「加碼」，最終我們一行人合共消費了近6萬元，做到丁財兩旺！」她買了年花和大桔，引述花農指今年天氣好，年花開得燦爛，檔販對市道感到樂觀。

她表示，在乾貨區見到很多年輕人和中學生擺檔。「他們的產品，將馬年元素結合香港特色，計仔多多創意無限。這些年輕人是香港未來的主人翁，透過年宵體驗營商，值得我們大力支持。 」

她引述食環署表示，今年維園非常旺場，第二天已比去年人流多近一倍，未來幾日各位議員會繼續走訪各區的年宵，大力支持小商戶，與市民問好，令區區都旺起來，令香港經濟「馬上興旺」。

42位議員分成8組，陳振英與陳家珮、嚴剛、吳英鵬、蘇紹聰一組。（夏家朗攝）

陳振英買了一個寫住「埋頭苦幹」的平板電腦套，甚為滿意，稱「做議員就要咁啊」。（林遠航攝）

陳振英在多個學校的攤檔都有消費。（林遠航攝）

陳振英被學生問「貴姓」 陳家珮提示「陳振英」、「陳班長」

「班長」陳振英則與陳家珮、嚴剛、兩位新丁吳英鵬、蘇紹聰一組，以支持學生為主，在多個學校的攤檔都有消費。陳振英身體力行，未夠5分鐘便花了68元買了一個盆桔造型的「杮杮如意」公仔，之後又買了一隻紅色的馬公仔。

陳振英在這生檔買了一個寫住「埋頭苦幹」的平板電腦套，被學生問「貴姓」。（林遠航攝）

陳振英其後又在另一檔買了一個寫住「埋頭苦幹」的平板電腦套，甚為滿意，稱「做議員就要咁啊」。不過檔口的學生似乎未有認出陳振英，向對方拜年前問「貴姓」，旁邊的陳家珮則提示對方是「陳振英」、「陳班長」。之後陳振英又在其他攤檔買了抹手布、貓玩具，滿手「戰利品」，未行到濕貨市場就笑言已「夠數」。

陳家珮買了一個方型揮春。（林遠航攝）

陳家珮以1,188元買了一盤蘭花，稱十分合眼緣，又滿意價錢。（夏家朗攝）

陳家珮在濕貨市場看中一盤原價1,388元的蘭花，經過一番講價，最終以1,188元成交。（林遠航攝）

陳家珮陳振英合力講價 $1188買到合眼緣蘭花

至於陳家珮，一開始就表明希望買蘭花，故在乾貨市場出手較少，買了一個88元的方型揮春、抹手布、麥芽餅及耳罩。其後她在濕貨市場看中一盤原價1,388元的蘭花，經過她與陳振英一番講價，最終以1,188元成交。陳家珮笑言「目標已經完成」，稱十分合眼緣，又滿意「一一發發」好價錢。

42名立法會議員分8組行維園年宵。左起：葉傲冬、姚祖輝、方國珊、莊豪鋒、吳永嘉。（夏家朗攝）

方國珊說維園今日很熱鬧，見到不少街坊，更呼籲市民不要只幫襯自己區的花市，也可以幫襯十八區所有花市。（夏家朗攝）

「票后」方國珊不時被市民攔截合照

新界東南方國珊購入一盆788元的蝴蝶蘭、將軍澳佛教正覺中學的環保袋、金湯佛跳牆、醒獅燈，已經超過「888」的最低消費金額。人氣頗高的她不時被市民攔截合照，互相祝福新春快樂。

被問到今年市道，方國珊笑說很熱鬧，見到不少街坊，更呼籲市民不要只幫襯自己區的花市，也可以幫襯十八區所有花市。

莊豪鋒說新年年宵市道一向不錯，如果做好交通安排相信會更好。（何夏怡攝）

新界北實政圓桌莊豪鋒買了富貴竹、蘭花、小馬公仔、醒獅燈、即食海味等，總共差不多2,000元。（何夏怡攝）

新界北實政圓桌莊豪鋒亦超額完成，他買了富貴竹、蘭花、小馬公仔、醒獅燈、即食海味等，總共差不多2,000元，指覺得今日市道非常好。他又笑言太太給的預算是3,000元，尚未超額。莊豪鋒說新年年宵市道一向不錯，如果做好交通安排相信會更好。