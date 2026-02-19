財政預算案2026｜公屋聯會倡放寬強積金買樓 降白表買樓首期金額
撰文：文維廣
出版：更新：
新一份《財政預算案》下周三（25日）發表，公屋聯會今天（19日）到政府總部請願，建議放寬動用強積金買樓，同時降低白表買樓首期金額等。
目前，白表申請者購買資助房屋要付不少於10%定金，綠表首期則是樓價的至少5%。公屋聯會建議降白表買樓首期金額，與綠表看齊。聯會又建議，放寬強積金作置業之用。
財政司司長陳茂波早前表示，強積金的初衷是打工仔的退休保障，提前用作其他用途可能會削弱保障。不過，他同時指以強積金用於置業，退休後透過「逆按揭」將物業轉化為穩定收入，同樣可成為一種退休保障方式，政府會作考慮。
公屋聯會其他建議包括提高資助出售房屋大單位比例、支持推動長者住屋、改善屋邨商戶經營環境、建造居家安老環境等。其中，推動長者住屋方面，倡參照房協「長者安居樂」項目，在北部都會區撥地興建長者屋，戓降低補價、減稅或豁免樓面面積等吸引私人發展商興建。
