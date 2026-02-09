黎智英案判刑　干犯國安罪行不獲服刑扣減　黎或要服刑至96歲

黎智英自2020年12月被拘留後，至今已被囚禁超過5年，他今(9日)就串謀勾結外國勢力等罪，被判囚20年，雖然其中兩年准與他現有刑期同期執行，然而即使如此，且干犯國安相關罪行，不會獲獄中紀律良好的三分之一刑期扣減，料黎仍要服刑18年，若以這方法計算，料黎需服刑至2044年，至他出獄時應已96歲。



陳梓華料最快明年可出獄。（立法會影片）

陳梓華最快明年出獄

黎智英今與同案8人一同判刑，黎被判囚20年最重，其餘被告判囚6年3月至10年不等，由於他們早於2020及2021年被捕及還押，以他們今天被判囚的年期計算，料最快可出獄的，應是刑期最輕的陳梓華，或可於明年5月獲釋，其他曾出庭指證黎的被告，亦料可於2028年出獄。至於判刑10年的被告，或要於2031年才能出獄。(詳看上圖))

官引案例本案5從犯證人不屬超級金手指

5名被告：陳梓華、李宇軒、張劍虹、陳沛敏，及楊清奇，他們均曾出庭作供，其中陳梓華更認為他是「超級金手指」，認為他應可獲三分之二減刑。然而法官卻稱他未達致這個程度，更引述案例「Khan Sadam Biland」指，被告要獲三分之二減刑，屬相當罕見，且非比尋常的情況，強調法庭不應忽略這個類別的證人，是在非常嚴重的罪行中，作出最高程度配合，令證人和其家庭會受到必然和合理的恐懼，才可算是「超級金手指」。

法官稱他們考慮相關情況後，認為沒有足夠證據顯示本案的籨犯證人或其家屬的安全，面臨著無可避免的恐懼，因此無一從犯證人可被視作「超級金手指」。

12被告包括9人及3公司

12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前《蘋果》副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。

黎經審後被定罪

黎智英和三間被告公司，被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪；黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。經審訊後，他們被裁定所有控罪成立。審理案件的三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭，在裁決指黎對中國心懷怨恨，並以幫助香港人為藉口，找美國相助，務求令中國政府倒台。

壹傳媒及蘋果6高層已認罪

《蘋果》6名高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則在審訊前各承認1項串謀勾結外國勢力罪。

勾結外國勢力罪最高可判終身監禁

就串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022

