中醫藥產業｜梁振英推貿易平台　冀以香港檢測標準拓市場

中醫藥成為香港醫療體系的重要組成部分。全國政協副主席梁振英近日在《香港01》撰文指，中藥材市場面臨質量參差、訊息不透明等問題，令業界如「無米之炊的巧婦」。為此，他牽頭成立的「中醫藥全產業鏈香港中心」，將於4月9日在廣州南沙推出「守創中藥貿易平台」，旨在運用香港的信譽與專業檢測優勢，建立一個統一透明的現代化中藥材B2B（企業對企業）交易市場。



香港浸會大學中醫藥學院─雷生春堂於2012年4月正式投入服務，設有診症室、中藥房、涼茶售賣處等。（發展局圖片）

梁振英：無好藥材如「無米之炊的巧婦」

去年年底，香港政府公布《中醫藥發展藍圖》，首間香港中醫醫院亦投入服務，標誌着中醫藥全面融入本地醫療體系，邁向「醫、教、研」一體化、中西醫協作的「香港模式」，並以國際化橋頭堡為目標。

梁振英在文中點出中醫藥產業的核心問題：「有好藥材才可以有好中醫、好成藥。」他形容，當藥材質量不穩、供應斷續，甚至因為人為操控市場導致價格波動時，前線的中醫師與製藥企業便如同「無米之炊的巧婦」，難以發揮所長。要扭轉此局面，必須從規範交易入手。

梁振英回顧，他在2012至2017年擔任行政長官期間，已與時任食物及衞生局局長高永文等人推動中醫藥發展，包括成立香港首間中醫醫院。卸任後，他於2022年聯同業界專家牽頭成立「中醫藥全產業鏈香港中心」，繼續推動相關工作。

香港檢測優勢 可為中醫藥材把關

梁振英強調香港在貿易與檢測方面的獨特優勢。作為市場經濟歷史悠久的經濟體，香港擁有完整、開放且透明的商品市場體系，交易效率極高。更重要的是，香港社會法治意識強，消費者權益受高度重視，「假冒偽劣」商品基本絕跡，這為中藥材的品質監管提供了可靠的社會環境。

全國政協副主席梁振英是中醫藥全產業鏈香港中心理事兼顧問。（歐嘉樂攝)

梁振英強調，中藥材市場必須有統一規範，並有透明、及時的價格、品質及成交量訊息，而平台將向會員實時公示所有數據，支撐市場健康發展。為確保質量，平台規定所有上架藥材，必須通過香港標準及檢定中心作為獨立第三方的檢測及認證。他形容，這是香港助力國家促進中醫藥傳承創新發展的「創始性工作」。