中醫藥產業｜高永文：以香港標準與交易平台　構建統一高效市場

近年來，香港政府不斷推動中醫藥產業發展。全國政協常務委員、前香港食物及衛生局局長高永文在《香港01》撰文指出，香港憑藉其國際認可的檢測標準與成熟的市場體系，正透過制定「香港中藥材標準」及建立「守創中藥貿易平台」，為構建全國統一、透明高效的中藥材大市場提供關鍵解決方案，助力中醫藥國際化。



政府中藥檢測中心永久大樓已分階段投入服務，包括中藥標本館、標本實驗室及國際合作培訓中心等。（葉志明攝）

香港監管與科研奠定國際化基石

高永文指，香港中醫藥發展歷經數十年，已建立成熟的監管體系。自1999年《中醫藥條例》實施以來，至今擁有近萬名註冊中醫師及8,200款註冊中成藥，服務網絡完善。首間中醫醫院的啟用，標誌著中醫藥全面融入本港醫療體系，邁向臨床服務、培訓與科學研究的發展。

香港衛生署於 2002年 正式開展「香港中藥材標準」（簡稱「港標」）計劃，分階段為常用中藥材制定安全性及品質標準。高永文指出，這套廣受認可的標準，對助力香港中藥產業的現代化與國際化，提升內地藥材品質的國際認受性，以及建設全國統一大市場具有關鍵價值。

高永文擔任中醫藥全產業鏈香港中心主席。（香港樹仁大學相片）

「守創平台」規定藥材必須通過香港檢測

儘管市場龐大，但高永文直指當前內地中藥批發市場存在核心機制缺陷：交易缺乏統一高效平台，品質檢測依賴生產方自身實驗室，導致獨立性不足、透明度低、交易成本高昂。

為破解困局，高永文參與成立的「中醫藥全產業鏈香港中心」搭建了「守創中藥貿易平台」，台定於2026年4月9日在香港及廣州南沙同步啟動。該平台定位為B2B企業會員制交易市場，核心規則是所有上架藥材必須通過香港標準及檢定中心的認證與檢測，藉此建立信任基礎。平台旨在提供直觀的價格資訊，簡化採購流程，增強市場透明度，幫助企業降低成本並拓寬渠道。