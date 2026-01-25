粵車南下｜陳美寶：錄零星違規個案　研看齊准本地車用「黑玻璃」

「粵車南下」去年底實施，「粵車」可駛入本港市區，每日名額100個。當局合共錄得約1,000宗預約，僅達總額的三分之一。運輸及物流局局長陳美寶今天（25日）指，計劃推行之時並非內地假期，認為申請數字符合預期，她提到1月來港出行的「粵車」中，有一半車輛會留港過夜一至兩晚，又指看到年初二後的申請數字一直上升。她提到有零星違規個案，已即時處理及跟進，並透露研究放寬「黑玻璃」透光度，目標上半年諮詢業界。



運輸及物流局局長陳美寶（資料圖片/梁鵬威攝）

陳美寶在無綫電視節目《講清講楚》中表示，政策在聖誕前推出，該段時期並非內地假期，加上政策剛推出時需多宣傳，認為申請數字符合預期。她指，周末申請人數較平日多，1月的申請人數亦較12月有穩定上升趨勢。農曆新年臨近，她指看到年初二後的申請數字一直上升，當局會密切留意情況，期望在宣傳及配套方面能做到盡善盡美。

一半「粵車」留港過夜一至兩晚 增加名額持開放態度

陳美寶指，1月來港的「粵車」中，有一半的車輛會留港過夜一至兩晚，即他們留港消費的天數達3日。她續指，當局期望半年後計劃會覆蓋多4個廣東省城市，對增加名額或逗留日數持開放態度。

「粵車南下」去年底實施，「粵車」可駛入本港市區，每日名額100個。

粵車南下錄零星違規個案 未有交代具體數字

「粵車南下」政策推行以來，引發不少爭議，有車輛被發現強行切線等問題。陳美寶未有交代具體違規數字，強調僅有零星個案，已即時處理及跟進。她又指，若車輛已離港，會會透過電子警告方式，通知車主觸犯哪方面的法規，至於嚴重違規者，局方會通知車主暫停申請資格，直至對方能提供一個滿意答覆。

有粵車使用兩側窗玻璃不透光，即俗稱的「黑玻璃」，與現時本地車輛的標準不同，引來關注。（網上圖片）

研看齊准本地車用「黑玻璃」 上半年諮詢業界

至於有「粵車」車輛早前被發現使用「黑玻璃」的問題，當局根據國際慣例，容許短暫來港的粵車兩側玻璃不透光，不用跟隨本港要求。有意見討論，相關放寬措施能否應用有本地私家車，陳美寶指，因應有行車安全的新科技，例如電子倒後鏡等，讓當局有一個「契機」，整體檢視現時車輛的構造，包括對玻璃透光度等，當局將於今天上半年諮詢業界，並向立法會介紹，看看是否需要更新。

特首林鄭月娥日前接受傳媒專訪時，提到希望爭取中央落實「港車北上」，讓香港的私家車在不需申請兩地牌的前提之下經港珠澳大橋進入珠海。

另外，的士車隊推出約半年時間，僅有1,500輛，未達政府目標一半，被問及應否終止計劃，陳美寶指，每隊的士車隊的的士數目正逐步上升，個別車隊的的士數量已達目標的近六成，政府及業界會堅持繼續推行計劃。